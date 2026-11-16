Em evento na Festuris nesta sexta-feira (13), a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) anunciou a 2ª edição do Prêmio Embratur Visit Brasil, em parceria com a EXAME. As inscrições ocorrem até o dia 31 de janeiro de 2027 e podem ser feitas pelo site oficial da premiação.

Segundo o presidente da Embratur, Bruno Reis, que apresentou detalhes da próxima edição, o prêmio cumpre um papel importante em impulsionar empresas, destinos e profissionais do ramo que se dedicam a solidificar a imagem do país como destino turístico competitivo no mercado internacional.

“A primeira edição foi um sucesso porque reconhece quem está na ponta. A gente quer melhorar o potencial competitivo do Brasil para fora e estamos largando na frente, reconhecendo por meio de uma iniciativa nossa quem faz isso tudo acontecer”, explica Reis.

A iniciativa chega em um momento de aquecimento do mercado, impulsionado pelo crescimento do turismo internacional. Entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil recebeu mais de 4,9 milhões de visitantes estrangeiros por via aérea, um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Sucesso da primeira edição amplia a premiação

Neste ano, o prêmio amplia o reconhecimento da cadeia que mantém o setor turístico de pé em diferentes regiões do país. São 7 categorias, sendo elas Destino, Aeroporto, Convention & Visitors Bureau , Prática Sustentável ou Turismo Regenerativo, Solução Inovadora, Liderança Feminina e Film Commission, adicionada à iniciativa para destacar produções audiovisuais que levam destinos brasileiros ao mundo.

“Encantar o mercado internacional é a parte mais fácil, a dor é organizar a governança que envolve divulgar um destino tão diverso como o Brasil. A proposta é essa, criar e reconhecer esses elos”, aponta Bruno Reis.

Os vencedores serão conhecidos no palco Visit Brasil Summit 2027, em Brasília.

Durante a apresentação, Adriana de Lucena, gerente de integração de projetos da Embratur, destacou a seriedade e o sucesso da primeira edição como essenciais para a continuidade da iniciativa:

“Foram mais de 270 inscritos neste ano e a seriedade da primeira premiação impulsiona essa segunda edição. A parceria com a EXAME, que já tem tradição em premiações de outros setores, nos dá segurança sobre a isonomia do resultado e chancela a relevância da premiação”, destaca Adriana.

Além do prêmio, a Embratur anunciou a criação do Pulsar Brasis, programa piloto que coloca a fauna brasileira em destaque, como embaixadora do turismo brasileiro, em parceria com entidades que atuam na defesa e preservação dos animais selecionados. Entre eles estão Arara-Azul, Peixe-Boi-Marinho, Onça-Pintada e Muriqui-do-Norte. A Agência também anunciou a ampliação do Feel Brasil, que passa a ter 63 novas experiências em sua curadoria, espalhadas pelas cinco regiões do país.

Festuris é palco do anúncio

A Festuris, em Gramado, um dos destinos turísticos mais cobiçados do Rio Grande do Sul, foi o cenário escolhido pela Agência para o anúncio. Em sua 38ª edição, a Feira Internacional de Turismo é realizada tradicionalmente no município da Região das Hortênsias e segue até o próximo domingo (15), com expectativa de receber 18 mil visitantes.

O evento reúne diferentes representantes do setor, incluindo empresas, destinos e soluções, promovendo a troca de experiências, a geração de negócios e o fortalecimento das conexões entre os diversos segmentos da cadeia turística.