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'Vingadores: Ultimato' soma US$ 86 mi e pode virar maior bilheteria da história

Com o novo resultado, filme da Marvel fica a apenas US$ 20 milhões de 'Avatar', detentor do recorde

Reestreia de 'Ultimato' aproxima filme do recorde de 'Avatar' (Divulgação/Disney+)

Reestreia de 'Ultimato' aproxima filme do recorde de 'Avatar' (Divulgação/Disney+)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 17h59.

Última atualização em 27 de setembro de 2026 às 18h01.

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Seis anos após sua estreia, "Vingadores: Ultimato Encore" voltou aos cinemas e mostrou que ainda tem fôlego de bilheteria. A reedição do filme da Disney e da Marvel arrecadou US$ 86 milhões (cerca de R$ 447 milhões) em todo o mundo neste fim de semana — sendo US$ 26 milhões na América do Norte e US$ 60 milhões no mercado internacional.

O resultado aumentou a arrecadação total de "Ultimato" para US$ 2,88 bilhões (aproximadamente R$ 14,9 bilhões), valor que já garantia ao filme de 2019 o posto de segunda maior bilheteria da história do cinema, atrás apenas de "Avatar" (2009), com US$ 2,9 bilhões (em torno de R$ 15 bilhões). Com o novo montante, a diferença entre os dois títulos caiu para apenas US$ 20 milhões.

Além disso, "Vingadores: Ultimato" se consolidou como a terceira maior bilheteria de todos os tempos na América do Norte, com US$ 884 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões) acumulados, e se tornou o segundo filme da história a ultrapassar a marca de US$ 2 bilhões em arrecadação fora dos Estados Unidos.

Por que o filme voltou aos cinemas

O relançamento de "Vingadores: Ultimato Encore" faz parte da estratégia da Disney e da Marvel para aquecer a expectativa em torno de "Vingadores: Doomsday", que estreia em dezembro.

O novo filme reunirá praticamente todos os super-heróis da franquia e marcará o retorno de Robert Downey Jr. ao universo Marvel — agora não mais como o Homem de Ferro, mas como o vilão Doutor Destino.

Para atrair o público, a reedição trouxe cenas inéditas e serviu como vitrine para o "Infinity Vision", novo selo de certificação da Disney para salas de cinema com formato premium de tela grande. Segundo o estúdio, não se trata de uma nova tecnologia, mas de um padrão técnico rigoroso que os cinemas precisam cumprir para receber a chancela.

Vale destacar que "Vingadores: Doomsday" não terá exibição em salas IMAX. Isso porque "Duna: Parte III" estreia na mesma data e terá exclusividade nas salas IMAX por três semanas.

Marco para o Universo Marvel

Dirigido por Anthony e Joe Russo, "Vingadores: Doomsday" será o 39º filme do Universo Cinematográfico Marvel, franquia mais bem-sucedida da história do cinema, com US$ 35,07 bilhões arrecadados ao longo de todas as suas produções.

Neste ano, a marca já havia sido reforçada pelo sucesso de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", que arrecadou US$ 2,2 bilhões nas bilheterias mundiais.

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