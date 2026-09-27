Diretor de 'Homem-Aranha' vai comandar novo filme de 'Star Wars'

A Lucasfilm encontrou o nome que vai conduzir o próximo capítulo de "Star Wars" nos cinemas. Jon Watts, diretor da trilogia do "Homem-Aranha" estrelada por Tom Holland, foi confirmado como responsável por "Star Wars: Episódio X", que deve dar início a uma nova trilogia da saga principal criada por George Lucas. A informação foi revelada pela revista americana Variety.

Quem é Jon Watts

Watts ficou conhecido por dirigir três filmes do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel: "De Volta ao Lar" (2017), "Longe de Casa" (2019) e "Sem Volta para Casa" (2021). O quarto filme da franquia, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" (2026), teve direção de Destin Daniel Cretton.

Antes de assumir o herói da Marvel, o diretor também comandou os longas "Cop Car" e "Clown". Mais recentemente, esteve à frente da série "Skeleton Crew", ambientada no universo Star Wars.

O que se sabe sobre o novo filme

Detalhes da trama de "Episódio X" ainda não foram divulgados pela Lucasfilm. A atriz Daisy Ridley, no entanto, já está confirmada no elenco e deve retomar o papel de Rey.

Segundo a Variety, o projeto é hoje o filme de Star Wars em estágio mais avançado de desenvolvimento dentro da Lucasfilm, ficando atrás apenas de "Starfighter", com estreia prevista para 2027.