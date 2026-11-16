'Jogos Vorazes': pré-venda de ingressos começou em 15 de outubro (Lionsgate/Divulgação)
Repórter - Homepage
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 19h22.
Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 19h40.
Novo filme da franquia Jogos Vorazes estreia no Brasil em 19 de outubro. O longa explora a juventude de Haymitch Abernathy durante o 2º Massacre Quaternário. O filme é dirigido por Francis Lawrence e adapta o livro homônimo de Suzanne Collins.
O novo filme da franquia "Jogos Vorazes" já tem data para chegar aos cinemas brasileiros. "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreia oficialmente nesta quinta-feira, 19, com lançamento um dia antes nos Estados Unidos. No Brasil, o público também poderá conferir a produção nas sessões de pré-estreia, marcadas para quarta-feira, 18.
A pré-venda de ingressos começou em 15 de outubro. As entradas ainda estão disponíveis pela internet, no site Ingresso.com.
Dirigido por Francis Lawrence, que também esteve à frente de outros filmes da franquia, o longa adapta o livro homônimo de Suzanne Collins, publicado em 2025. A trama acompanha a juventude de Haymitch Abernathy, aos 16 anos, quando ele participa do 2º Massacre Quaternário.
Joseph Zada interpreta o protagonista. O elenco também reúne Elle Fanning, como Effie Trinket; McKenna Grace, como Maysilee Donner; Maya Hawke, como Wiress; e Ben Wang, no papel de Wyatt Callow.
Entre os personagens mais velhos, Ralph Fiennes assume o papel do presidente Snow, enquanto Kieran Culkin interpreta Caesar Flickerman e Jesse Plemons vive Plutarch Heavensbee. Também estão no elenco Glenn Close, como Drusilla Sickle; Scot Greenan, como Burdock Everdeen; Grace Ackary, como Astric March; Melody Chikakane Brown, como Meeney; e Jefferson White, como Sr. McCoy.
A franquia conta com seis filmes lançados entre 2012 e 2026. Abaixo, veja a ordem em que as produções chegaram aos cinemas:
Já para quem prefere assistir aos filmes na ordem cronológica dos acontecimentos, a sequência começa pelos dois prelúdios, que exploram o passado de Panem antes da história de Katniss Everdeen. Veja a ordem: