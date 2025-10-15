Hoje é feriado? Veja quem poderá tirar folga no Dia do Professor

Redação Exame
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 10h25.
O Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, gera dúvidas todos os anos sobre se é ou não feriado.
A resposta não é tão simples quanto parece: a data é oficialmente um feriado escolar em todo o país desde 1963, mas não se configura como feriado nacional, sendo considerada ponto facultativo em muitos estados e municípios.
Este ano, o Dia do Professor é comemorado nesta quarta-feira, 15. Segundo o calendário oficial, a data é considerada ponto facultativo para órgãos públicos, o que significa que cada município ou estado pode decidir se haverá ou não expediente nas repartições públicas.
Para as escolas, porém, não há dúvida: trata-se de um feriado escolar garantido por decreto federal, portanto as unidades de ensino não têm obrigação de funcionar.
É comum que professores e alunos aproveitem o dia para descansar ou participar de eventos comemorativos organizados pelas instituições.
Já o comércio, bancos, cartórios e empresas privadas seguem funcionando normalmente, a menos que decidam aderir ao ponto facultativo por iniciativa própria ou por acordos sindicais.
Para compreender a situação do Dia do Professor, é importante distinguir três categorias:
O Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963, assinado pelo então presidente João Goulart, declarou oficialmente o dia 15 de outubro como "feriado escolar" em todo território nacional.
Isso significa que as escolas não têm obrigação de funcionar nesta data, permitindo que alunos e professores tenham um dia de descanso para celebrar a profissão docente.
O decreto estabelece ainda que o Ministério da Educação deve promover anualmente concursos e atividades relacionadas à data
No estado de São Paulo, a data já havia sido reconhecida antes mesmo do decreto federal. A Lei Estadual nº 174, de 13 de outubro de 1948, assinada pelo governador Adhemar de Barros, já declarava o 15 de outubro como "Feriado Escolar" no território paulista.