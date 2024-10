Dia da Crianças, do Professor e Helloween: 5 datas comemorativas para faturar mais em outubro

Em outubro, o calendário oferece uma série de oportunidades para impulsionar as vendas e fortalecer o relacionamento com os clientes, aproveitando datas comemorativas que, muitas vezes, passam despercebidas.

Ao longo do mês, comerciantes e empreendedores podem se beneficiar de diversas estratégias de marketing, desde promoções temáticas até campanhas de conscientização, tudo alinhado com as expectativas dos consumidores.

Dia das Crianças

Em outubro, varejistas celebram uma das melhores datas para vendas do ano: o Dia das Crianças, que acontece no dia 12. É uma oportunidade para vender brinquedos, roupas de crianças e eletrônicos. Tem algo preso no estoque? Aproveite também para comercializar com desconto ou vender em combos.

Dia do Professor

Uma outra oportunidade para o varejo é fazer pacotes especiais de vendas para o Dia do Professor, em 15 de outubro. Promover descontos especiais para a classe também é uma boa opção, e ajuda não só a vender mais, como também acaba sendo uma importante campanha de marketing.

Dia do Médico

Assim como o Dia do Professor, o Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, é uma data bacana para vender produtos com condições especiais, ou em pacotes de venda, para os profissionais de saúde. Setores de serviços, como hotéis e atrações turísticas, também podem aproveitar para vender pacotes para os profissionais.

Dia Nacional do Livro

Esta data acaba sendo mais específica para livrarias ou papelarias, mas o Dia do Livro pode ser usado como gancho para uma promoção especial no dia 29 de outubro. Para quem não é do setor, a opção é fazer campanhas solidárias: quem doar livros pode ganhar algum percentual de desconto na compra de produtos, por exemplo.

Halloween

Para áreas como bebidas, moda e beleza e, principalmente, doces e guloseimas, o Halloween, comemorado em 31 de outubro, é uma boa opção para vender. Há também prestadores de serviços, como escolas de idiomas, que usam a data para fazer campanhas especiais e vender mais.