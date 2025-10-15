Descontos, prêmios e cursos: o que muda com pacote do governo para professores

Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12h08.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira, 15, uma série de medidas voltadas à valorização dos professores durante evento no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia dos Professores.
Segundo o governo, as ações incluem a abertura do sistema para solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), novos benefícios do programa Mais Professores e a entrega de computadores a 100 mil educadores da rede pública.
Entre as medidas, o governo anunciou o novo Portal de Formação, que oferece cursos gratuitos de formação continuada, graduação, mestrado e doutorado.
A CNDB passa a ser reconhecida oficialmente em todo o território nacional como documento de identificação dos professores da educação básica e superior, tanto das redes públicas quanto privadas.
O sistema de solicitação será aberto nesta quinta-feira, 16, no portal Mais Professores, com acesso via conta gov.br.
A carteira tem validade de 10 anos e pode facilitar o acesso a benefícios já oferecidos, como meia-entrada em cinemas, teatros e shows, além de descontos em hotéis, cursos e serviços.
Com o cadastro validado, o professor já poderá utilizar a carteira para obter descontos e vantagens em parceiros do programa #TôComProf.
Segundo o governo, o selo #TôComProf reúne empresas parceiras que oferecem descontos de pelo menos 10% em produtos e serviços de alimentação, cultura, saúde, transporte, moradia, lazer e finanças.
O selo será exibido em pontos de venda físicos e virtuais e o benefício será concedido mediante apresentação da CNDB.
As empresas interessadas podem aderir ao programa até 30 de novembro, desde que tenham abrangência nacional ou regional e estejam regulares perante a administração pública.
A lista de estabelecimentos será atualizada periodicamente no site do Mais Professores.
“Valorizar o professor é investir na base da educação”, afirmou o ministro Camilo Santana durante a cerimônia.
O governo também anunciou uma premiação para 100 mil professores da rede pública que contribuíram para a melhoria da qualidade da educação, com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Os educadores selecionados receberão um cartão do Banco do Brasil com crédito de R$ 3 mil, destinado à compra de equipamentos como computadores, notebooks e tablets, informou o comunicado.
Para participar, é necessário preencher o formulário “Mais Professores – Valorização” ao final da solicitação da CNDB, no mesmo portal. O preenchimento não garante o prêmio, mas a inscrição é obrigatória para concorrer.