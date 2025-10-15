Descontos, prêmios e cursos: o que muda com pacote do governo para professores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira, 15, uma série de medidas voltadas à valorização dos professores durante evento no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia dos Professores.

Segundo o governo, as ações incluem a abertura do sistema para solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), novos benefícios do programa Mais Professores e a entrega de computadores a 100 mil educadores da rede pública.

Entre as medidas, o governo anunciou o novo Portal de Formação, que oferece cursos gratuitos de formação continuada, graduação, mestrado e doutorado.

Como solicitar a CNDB

A CNDB passa a ser reconhecida oficialmente em todo o território nacional como documento de identificação dos professores da educação básica e superior, tanto das redes públicas quanto privadas.

O sistema de solicitação será aberto nesta quinta-feira, 16, no portal Mais Professores, com acesso via conta gov.br.

A carteira tem validade de 10 anos e pode facilitar o acesso a benefícios já oferecidos, como meia-entrada em cinemas, teatros e shows, além de descontos em hotéis, cursos e serviços.

Passo a passo para pedir a CNDB:

Acesse o site Mais Professores e entre com sua conta gov.br; Verifique os dados pessoais e o vínculo com a instituição de ensino; Corrija eventuais informações incorretas; Informe endereço, telefone e e-mail; Envie uma foto conforme as orientações do sistema; Confirme a emissão e baixe a versão digital da CNDB.

Com o cadastro validado, o professor já poderá utilizar a carteira para obter descontos e vantagens em parceiros do programa #TôComProf.

Selo #TôComProf: descontos exclusivos para professores

Segundo o governo, o selo #TôComProf reúne empresas parceiras que oferecem descontos de pelo menos 10% em produtos e serviços de alimentação, cultura, saúde, transporte, moradia, lazer e finanças.

O selo será exibido em pontos de venda físicos e virtuais e o benefício será concedido mediante apresentação da CNDB.

As empresas interessadas podem aderir ao programa até 30 de novembro, desde que tenham abrangência nacional ou regional e estejam regulares perante a administração pública.

A lista de estabelecimentos será atualizada periodicamente no site do Mais Professores.

“Valorizar o professor é investir na base da educação”, afirmou o ministro Camilo Santana durante a cerimônia.

Prêmio de R$ 3 mil para 100 mil professores

O governo também anunciou uma premiação para 100 mil professores da rede pública que contribuíram para a melhoria da qualidade da educação, com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Os educadores selecionados receberão um cartão do Banco do Brasil com crédito de R$ 3 mil, destinado à compra de equipamentos como computadores, notebooks e tablets, informou o comunicado.

Para participar, é necessário preencher o formulário “Mais Professores – Valorização” ao final da solicitação da CNDB, no mesmo portal. O preenchimento não garante o prêmio, mas a inscrição é obrigatória para concorrer.