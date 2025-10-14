Dia dos Professores: 20 frases para comemorar o feriado

Redação Exame
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09h49.
É comemorado nesta quarta-feira, 15, o Dia dos Professores, data dedicada ao reconhecimento da importância desses profissionais na formação de gerações. M
A data serve como um momento de homenagem àqueles que, com dedicação e paciência, enfrentam os desafios diários das salas de aula e contribuem diretamente para o desenvolvimento social.
"Ensinar é deixar um legado que nunca se apaga."
"O professor planta sementes que florescem para sempre."
"A educação é o maior presente, e você é quem nos entrega todos os dias."
"Celebrar o Dia dos Professores é agradecer por cada lição que molda nosso futuro."
"Um bom professor abre portas que nunca se fecham."
"São vocês que transformam sonhos em possibilidades."
"A missão de ensinar é também a missão de inspirar."
"Ser professor é acreditar no amanhã."
"Obrigado por guiar com paciência, paixão e sabedoria."
"O saber que vocês compartilham constrói o mundo."
"O professor não só ensina, ele desperta caminhos."
"Ensinar é um ato de amor e coragem."
"Vocês iluminam a estrada do conhecimento."
"O futuro é escrito pelas mãos de um professor."
"Cada lição é uma semente de mudança."
"Professores inspiram, motivam e transformam vidas."
"O conhecimento que vocês dão é um presente sem fim."
"Ensinar é tocar vidas para sempre."
"Ser professor é mudar histórias todos os dias."
"Hoje celebramos aqueles que tornam o mundo mais sábio e humano."