Ata do Fed, inflação no Reino Unido e balanço da Nvidia: o que move os mercados

Após um pregão marcado por forte aversão ao risco no Brasil e no exterior, investidores chegam à quarta-feira, 20, atentos a uma combinação de dados de inflação, sinais dos bancos centrais e balanços corporativos que podem definir o tom dos pregões globais.

No radar estão a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), novos indicadores de preços na Europa e, principalmente, o resultado trimestral da Nvidia, visto como um dos principais testes para a continuidade do rali ligado à inteligência artificial em Wall Street.

O que acompanhar na Europa e na Ásia

Na Europa, o foco estará nos dados de inflação do Reino Unido e da Zona do Euro. Às 3h, o Reino Unido divulga o índice de preços ao consumidor (IPC) de abril. A projeção é de alta anual de 3%, abaixo dos 3,3% registrados anteriormente. O núcleo do IPC deve desacelerar para 2,6%, ante 3,1%, enquanto a inflação mensal é estimada em 0,9%, acima dos 0,7% do mês anterior.

Também às 3h, saem os dados de inflação ao produtor (PPI) do Reino Unido. O índice de preços de produtos acabados deve avançar 1% no mês, acima dos 0,9% anteriores. Na Alemanha, o PPI de abril será divulgado no mesmo horário, com expectativa de 2,0%, após alta anterior de 2,5%.

Às 6h, a Zona do Euro publica o IPC anual de abril, com expectativa de estabilidade em 3,0%. O núcleo da inflação também deve permanecer em 2,2% na comparação anual. O IPC da região deve subir 1%, abaixo do avanço anterior de 1,3%, na comparação mensal.

Entre os bancos centrais, investidores acompanham às 4h a reunião de política não monetária do Banco Central Europeu (BCE). Já às 10h15, dirigentes do Banco da Inglaterra, incluindo o presidente Andrew Bailey, Catherine Mann e Swati Dhingra, fazem pronunciamentos.

Na Ásia, os mercados acompanham às 20h50 a balança comercial do Japão. A expectativa é de déficit de 29,7 bilhões de ienes em abril, após superávit de 643 bilhões no mês anterior. As exportações japonesas devem desacelerar para alta anual de 9,3%, ante 11,5%, enquanto as importações devem avançar 8,3%, abaixo dos 10,9% registrados anteriormente.

O que acompanhar nos EUA

Nos Estados Unidos, o destaque será a divulgação da ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) às 15h, documento que pode trazer sinais sobre os próximos passos da política monetária norte-americana.

Antes disso, às 8h serão divulgados dados do mercado hipotecário, incluindo os juros das hipotecas de 30 anos da MBA, atualmente em 6,46%, além dos pedidos semanais de refinanciamento e compras de imóveis. Às 10h15, ocorre o discurso de Michael Barr, vice-presidente de Supervisão do Fed.

Ainda nos EUA, às 11h30, o mercado acompanha os estoques semanais de petróleo da Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês). Na última leitura, os estoques de petróleo bruto caíram 4,306 milhões de barris, enquanto os estoques de gasolina recuaram 4,084 milhões.

O que acompanhar no Brasil

No Brasil, o Banco Central divulga às 14h30 o fluxo cambial estrangeiro. A última leitura mostrou saída líquida de US$ 1,438 bilhão.

Empresa mais valiosa do mundo concentra atenção

No radar corporativo, a temporada de balanços ganha força com resultados importantes nos Estados Unidos. O principal destaque será o balanço da Nvidia, divulgado após o fechamento do mercado.

A expectativa é de lucro por ação de US$ 1,78 no primeiro trimestre fiscal de 2027. O resultado é acompanhado de perto por investidores em busca de sinais sobre a continuidade da demanda por infraestrutura de inteligência artificial.

Antes da abertura dos mercados, divulgam resultados Analog Devices, The TJX Companies, Lowe's e Target. Após o fechamento, a Intuit também divulga seus números trimestrais.