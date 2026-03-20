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'História de Amor': quando estreia o 9º episódio da série da Disney+

Capítulo final da série sobre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette será lançado em março na plataforma de streaming

'História de Amor': série sobre os John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette mistura fatos e dramatização (Getty Images)

'História de Amor': série sobre os John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette mistura fatos e dramatização (Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 20 de março de 2026 às 19h34.

O último episódio de “História de Amor”, série criada por Ryan Murphy, já tem data definida para estreia. A produção, que retrata o relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, chega ao fim com o nono capítulo.

A primeira temporada faz parte de uma antologia e acompanha a história do casal ao longo de diferentes momentos, com foco na relação que ganhou atenção nos Estados Unidos, explorando tanto a vida pessoal quanto o impacto da exposição na mídia.

Quando estreia o último episódio de 'História de Amor'?

O episódio 9 de “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette” estreia no dia na próxima sexta-feira, 27 de março.

O lançamento acontece no Disney+, a partir da 1h (horário de Brasília).

Do que se trata a série 'História de Amor'?

A série acompanha o relacionamento entre John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, e Carolyn Bessette, que trabalhava na indústria da moda.

Ao longo dos episódios, a narrativa mostra o desenvolvimento da relação e como a exposição pública influenciou a trajetória do casal.

Elenco da série da Disney+

Entre os nomes do elenco estão:

  • Paul Anthony Kelly
  • Sarah Pidgeon
  • Grace Gummer
  • Naomi Watts
  • Leila George
  • Sydney Lemmon
  • Constance Zimmer
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