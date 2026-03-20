'História de Amor': quando estreia o 9º episódio da série da Disney+

'História de Amor': série sobre os John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette mistura fatos e dramatização (Getty Images)
Redatora
Publicado em 20 de março de 2026 às 19h34.
O último episódio de “História de Amor”, série criada por Ryan Murphy, já tem data definida para estreia. A produção, que retrata o relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, chega ao fim com o nono capítulo.
A primeira temporada faz parte de uma antologia e acompanha a história do casal ao longo de diferentes momentos, com foco na relação que ganhou atenção nos Estados Unidos, explorando tanto a vida pessoal quanto o impacto da exposição na mídia.
O episódio 9 de “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette” estreia no dia na próxima sexta-feira, 27 de março.
O lançamento acontece no Disney+, a partir da 1h (horário de Brasília).
A série acompanha o relacionamento entre John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos, e Carolyn Bessette, que trabalhava na indústria da moda.
Ao longo dos episódios, a narrativa mostra o desenvolvimento da relação e como a exposição pública influenciou a trajetória do casal.
Entre os nomes do elenco estão: