Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: o que é fato e ficção na série 'História de Amor'?

A série "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette", do Disney+, revisita um dos romances mais acompanhados dos anos 1990. Produzida por Ryan Murphy, a trama mistura fatos históricos com dramatização ao retratar o relacionamento entre o filho de John F. Kennedy e a executiva de moda Carolyn Bessette.

Inspirada no livro "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy", a produção apresenta eventos documentados, mas também altera situações para construir uma narrativa mais dramática.

Romance com Madonna e Daryl Hannah

O relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette começou no início dos anos 1990. Ela trabalhava como executiva de moda na Calvin Klein quando os dois se conheceram. O romance rapidamente se tornou alvo da imprensa americana.

Também são reais os relacionamentos anteriores de Kennedy com Madonna, Julie Baker e Daryl Hannah, embora a série reduza o tempo e simplifique a dinâmica dessas relações. A ligação com Daryl Hannah, por exemplo, foi marcada por idas e vindas antes de John assumir publicamente o namoro com Carolyn.

A produção também mostra o casamento dos dois, realizado em 1996 em cerimônia reservada, e o acidente aéreo de julho de 1999, que matou John, Carolyn e Lauren Bessette.

O avião monomotor pilotado por Kennedy caiu no Oceano Atlântico à noite, e o acidente foi atribuído à desorientação espacial causada por neblina e baixa visibilidade.

O que não é tão verdade

A produção retrata Calvin Klein como responsável por apresentar o casal. Não há registros de que o estilista tenha promovido esse encontro de forma direta — relatos indicam que John e Carolyn se conheceram em um evento beneficente.

A série também sugere que a maconha encontrada na residência do casal teria sido plantada por Caroline Kennedy, irmã de John. Não há confirmação dessa versão, e a origem das plantas nunca foi esclarecida oficialmente.

Além disso, há conflitos mais intensos entre Jackie Kennedy e Daryl Hannah. Embora existam relatos de que Jackie não demonstrava entusiasmo com alguns relacionamentos do filho, não há confirmação de episódios de hostilidade nos moldes apresentados.

Outro ponto debatido é a ideia de que John e Carolyn estariam separados antes do acidente. Amigos próximos afirmaram à imprensa da época que o casal enfrentava dificuldades, mas avançava em uma tentativa de reconciliação quando ocorreu a tragédia.

A produção ainda reorganiza acontecimentos e cria diálogos para reforçar momentos de tensão, prática comum em dramatizações biográficas.

Qual é a história da série 'História de Amor'?

"História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette" acompanha o início do romance, o casamento e os bastidores da vida pública do casal mais fotografado da década de 1990.

A série explora a pressão da mídia, o impacto da fama e os desafios de manter um relacionamento sob constante vigilância dos paparazzi. Também aborda o peso do sobrenome Kennedy e o contraste entre o perfil reservado de Carolyn e a exposição inevitável de John.