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Pixar confirma data de lançamento de 'Os Incríveis 3'; veja quando será

Novo filme da Pixar chega mais de dez anos após o segundo capítulo da franquia

Os Incríveis 3: Terceiro longa deve ampliar foco nos filhos da família Pêra (Pixar)

Os Incríveis 3: Terceiro longa deve ampliar foco nos filhos da família Pêra (Pixar)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de março de 2026 às 19h56.

A Pixar confirmou que Os Incríveis 3 será lançado em 2028. O anúncio faz parte do planejamento de próximos projetos do estúdio, que reorganiza seu calendário de estreias para os próximos anos.

Uma década após o segundo filme

O filme ainda não tem data específica divulgada, mas já é tratado como um dos principais lançamentos da Disney no período. A sequência marca o retorno da franquia mais de dez anos após “Os Incríveis 2”, que chegou aos cinemas em 2018.

A produção está em estágio inicial. Detalhes sobre a trama não foram revelados, e o roteiro segue em desenvolvimento. A expectativa é de que parte do elenco original retorne para dublar os personagens.

Tudo o que já se sabe sobre 'Os Incríveis 3'

Nos bastidores, há indicações de que o novo longa deve ampliar o foco nos filhos da família Pêra, como Violeta e Flecha, sinalizando uma possível mudança de protagonismo em relação aos filmes anteriores.

Criada por Brad Bird, os dois primeiros filmes somaram US$ 1,8 bilhão em bilheteria. O novo longa terá produção de Bird e Dana Murray, de Soul.

Sobre o que é 'Os Incríveis'?

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O primeiro filme, Os Incríveis (2004), acompanha a história de Beto Pêra, o Sr. Incrível, um ex-super-herói que é forçado a abandonar a vida de combate ao crime após o governo proibir atividades heroicas. Anos depois, vivendo uma rotina comum e frustrado com a vida no anonimato, ele recebe uma missão misteriosa que o leva de volta à ação. O que começa como uma oportunidade individual rapidamente envolve toda a família, revelando que sua esposa Helena, a Mulher-Elástica, e seus filhos também têm poderes.

Já em Os Incríveis 2 (2018), a trama continua imediatamente após os eventos do primeiro filme, com a família tentando recuperar a confiança da sociedade nos super-heróis. Desta vez, Helena assume o protagonismo em uma missão para melhorar a imagem dos heróis, enquanto Bob fica em casa cuidando dos filhos e enfrentando os desafios da paternidade. Paralelamente, surge um novo vilão que ameaça manipular a população, colocando novamente a família inteira no centro da ação.

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