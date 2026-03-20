Pixar confirma data de lançamento de 'Os Incríveis 3'; veja quando será

A Pixar confirmou que Os Incríveis 3 será lançado em 2028. O anúncio faz parte do planejamento de próximos projetos do estúdio, que reorganiza seu calendário de estreias para os próximos anos.

Uma década após o segundo filme

O filme ainda não tem data específica divulgada, mas já é tratado como um dos principais lançamentos da Disney no período. A sequência marca o retorno da franquia mais de dez anos após “Os Incríveis 2”, que chegou aos cinemas em 2018.

A produção está em estágio inicial. Detalhes sobre a trama não foram revelados, e o roteiro segue em desenvolvimento. A expectativa é de que parte do elenco original retorne para dublar os personagens.

Tudo o que já se sabe sobre 'Os Incríveis 3'

Nos bastidores, há indicações de que o novo longa deve ampliar o foco nos filhos da família Pêra, como Violeta e Flecha, sinalizando uma possível mudança de protagonismo em relação aos filmes anteriores.

Criada por Brad Bird, os dois primeiros filmes somaram US$ 1,8 bilhão em bilheteria. O novo longa terá produção de Bird e Dana Murray, de Soul.

Sobre o que é 'Os Incríveis'?

*]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" dir="auto" data-turn-id="9605611a-bcb0-4dfd-b8b6-984e8c277e0a" data-testid="conversation-turn-5" data-scroll-anchor="false" data-turn="user">