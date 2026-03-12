O que explica a obsessão do público pelos Kennedy?

Connor Hines, criador da série “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”, explicou por que a história da família Kennedy continua despertando interesse décadas depois.

Hines afirmou que a ideia da série surgiu a partir do fascínio duradouro que a dinastia política exerce na cultura americana.

Em entrevista ao podcast I'm Having an Episode, do The Hollywood Reporter, o showrunner contou que começou a pesquisar a trajetória da família Kennedy ao perceber que, nos Estados Unidos, poucas dinastias despertam tanta curiosidade histórica e cultural.

A produção acompanha o relacionamento entre John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, e Carolyn Bessette, executiva de moda que trabalhou na marca Calvin Klein antes de se tornar uma figura pública nos anos 1990.

Fascínio pela família Kennedy

Segundo Connor Hines, o interesse pelo tema surgiu durante uma pesquisa sobre famílias influentes na história recente. Ele afirmou que a família Kennedy ocupa um lugar singular no imaginário americano, comparável ao papel que a monarquia britânica exerce no Reino Unido.

O criador da série contou que mergulhou na história da dinastia, desde o patriarca Joseph Kennedy até as gerações mais recentes.

Durante esse processo, percebeu que a relação entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette ainda não havia sido explorada em profundidade em produções televisivas.

Para o roteirista, parte da curiosidade do público também está relacionada à forma como o casal era retratado pela imprensa.

Bessette, que trabalhou na marca Calvin Klein, tornou-se um ícone de estilo nos anos 1990, enquanto John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente John F. Kennedy, era uma figura constante na mídia americana.

Série reconstrói a história do casal

Connor Hines explicou que a produção realizou extensa pesquisa para reconstruir momentos da vida do casal.

A equipe reuniu reportagens, relatos públicos e registros históricos para estabelecer a linha do tempo dos episódios.

Como muitas conversas privadas nunca foram documentadas, parte da narrativa exigiu recriações baseadas no contexto histórico e nas informações disponíveis sobre o relacionamento.

Segundo o criador, cada episódio foi estruturado a partir de acontecimentos marcantes, como o início do namoro, o noivado e o casamento de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.

Debate nas redes sociais e repercussão da série

Antes mesmo da estreia, imagens de testes de figurino com os atores Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon circularam nas redes sociais e geraram discussões sobre a fidelidade visual da produção em relação ao casal real.

Hines afirmou que a reação do público mostrou que a história de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette continua despertando interesse décadas após o período em que os dois estiveram sob intensa cobertura da mídia.

Para o criador da série, esse debate evidencia o papel cultural que a família Kennedy ainda desempenha nos Estados Unidos e ajuda a explicar por que novas produções sobre a dinastia continuam atraindo a atenção do público.

Quando serão lançados os novos episódios de 'História de Amor'?

A série “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette” é exibida pelo canal FX. Os episódios também ficam disponíveis na plataforma Hulu, com novos capítulos lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras.

A produção acompanha diferentes fases da relação entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, explorando o impacto do casal na cultura americana e a forma como sua história permanece presente no imaginário popular.