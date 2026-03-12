O que explica a obsessão do público pelos Kennedy?

'História de Amor': série sobre os John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette mistura fatos e dramatização (Getty Images)
Redatora
Publicado em 12 de março de 2026 às 12h12.
Connor Hines, criador da série “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette”, explicou por que a história da família Kennedy continua despertando interesse décadas depois.
Hines afirmou que a ideia da série surgiu a partir do fascínio duradouro que a dinastia política exerce na cultura americana.
Em entrevista ao podcast I'm Having an Episode, do The Hollywood Reporter, o showrunner contou que começou a pesquisar a trajetória da família Kennedy ao perceber que, nos Estados Unidos, poucas dinastias despertam tanta curiosidade histórica e cultural.
A produção acompanha o relacionamento entre John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, e Carolyn Bessette, executiva de moda que trabalhou na marca Calvin Klein antes de se tornar uma figura pública nos anos 1990.
Segundo Connor Hines, o interesse pelo tema surgiu durante uma pesquisa sobre famílias influentes na história recente. Ele afirmou que a família Kennedy ocupa um lugar singular no imaginário americano, comparável ao papel que a monarquia britânica exerce no Reino Unido.
O criador da série contou que mergulhou na história da dinastia, desde o patriarca Joseph Kennedy até as gerações mais recentes.
Durante esse processo, percebeu que a relação entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette ainda não havia sido explorada em profundidade em produções televisivas.
Para o roteirista, parte da curiosidade do público também está relacionada à forma como o casal era retratado pela imprensa.
Bessette, que trabalhou na marca Calvin Klein, tornou-se um ícone de estilo nos anos 1990, enquanto John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente John F. Kennedy, era uma figura constante na mídia americana.
Connor Hines explicou que a produção realizou extensa pesquisa para reconstruir momentos da vida do casal.
A equipe reuniu reportagens, relatos públicos e registros históricos para estabelecer a linha do tempo dos episódios.
Como muitas conversas privadas nunca foram documentadas, parte da narrativa exigiu recriações baseadas no contexto histórico e nas informações disponíveis sobre o relacionamento.
Segundo o criador, cada episódio foi estruturado a partir de acontecimentos marcantes, como o início do namoro, o noivado e o casamento de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette.
Antes mesmo da estreia, imagens de testes de figurino com os atores Paul Anthony Kelly e Sarah Pidgeon circularam nas redes sociais e geraram discussões sobre a fidelidade visual da produção em relação ao casal real.
Hines afirmou que a reação do público mostrou que a história de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette continua despertando interesse décadas após o período em que os dois estiveram sob intensa cobertura da mídia.
Para o criador da série, esse debate evidencia o papel cultural que a família Kennedy ainda desempenha nos Estados Unidos e ajuda a explicar por que novas produções sobre a dinastia continuam atraindo a atenção do público.
A série “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette” é exibida pelo canal FX. Os episódios também ficam disponíveis na plataforma Hulu, com novos capítulos lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras.
A produção acompanha diferentes fases da relação entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, explorando o impacto do casal na cultura americana e a forma como sua história permanece presente no imaginário popular.