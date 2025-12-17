Pop

'Beleza Fatal': HBO Max confirma segunda temporada

Plataforma de streaming confirma o retorno de Lola, uma das vilãs mais queridas de 2025

'Beleza Fatal': sucesso do streaming vai retornar em segunda temporada (Max/ Beleza Fatal/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 20h28.

A novela de mais sucesso do streaming brasileiro acaba de ser confirmada para a mais uma temporada. Nesta quarta-feira, 17, a HBO Max confirmou que a segunda temporada de "Beleza Fatal" já está em desenvolvimento.

Protagonizada por Camila Pitanga, Giovana Antonelli e Camila Queiroz, a novela foi escrita por Raphael Montes, dirigida por Maria de Médicis e supervisionada por Silvio de Abreu. 

"Beleza Fatal" foi ao ar entre janeiro e março de 2025 e chegou a ser transmitida na televisão aberta pela Band. O capítulo final da novela foi assistido simultaneamente por 2 milhões de pessoas.

Sobre o que é 'Beleza Fatal'?

A primeira temporada da novela acompanhou o conflito e a rivalidade entre as famílias Argento e Paixão. Camila Pitanga interpreta Lola Argento, uma mulher que cresceu na vida e se tornou uma grande empresária que comanda a maior clínica de estética do país - mesmo que para isso tenha precisado recorrer a métodos não muito ortodoxos, como mentiras e manipulações.

Elvira Paixão, a personagem de Giovanna Antonelli, busca justiça por sua filha que sofre com as consequências de um procedimento estético que deu errado. A própria prima de Lola, Sofia (Camila Queiroz) também viu sua mãe sendo condenada injustamente pela vilã que conquistou o público em 2025.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a trama e a data de lançamento da próxima temporada.

