Exemplar de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ é vendido por R$ 276 mil em leilão

Um exemplar raro do livro 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', escrito por J.K. Rowling, foi vendido em um leilão na semana passada por £ 36 mil, o equivalente a R$ 276 mil. A venda ocorreu em uma livraria localizada na cidade de Lichfield, na Inglaterra, e se destacou por envolver uma das 500 cópias impressas na primeira tiragem da obra. As informações são da BBC.

A vendedora, Christine McCulloch, comprou o exemplar em 1997, ano do lançamento do livro, por apenas 10 libras (R$ 76,20). Desde então, o livro permaneceu guardado em sua casa, acumulando marcas de uso que, segundo Adam McCulloch, filho da vendedora, conferem um charme especial à obra. “Ter um pouco de história em volta, algumas manchas de chá ali e um canto dobrado aqui, onde alguém gostou de ler, aumenta a magia do enredo”, explicou Adam em entrevista à BBC.

Essa cópia específica é parte da primeira leva de exemplares publicados pela editora Bloomsbury, marcando o início do fenômeno literário que transformou Harry Potter e a Pedra Filosofal em um dos livros mais emblemáticos da literatura infantojuvenil. Essa edição é especialmente valiosa por conter características únicas, como erros de digitação e outros detalhes que a distinguem das edições posteriores.

A importância de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’

Lançado em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o primeiro livro da saga criada pela autora britânica J.K. Rowling. A obra apresentou ao mundo a história de Harry Potter, um jovem órfão que descobre ser um bruxo e se matricula na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O livro deu início a uma das séries literárias mais populares de todos os tempos, resultando em sete volumes que venderam mais de 500 milhões de cópias mundialmente.

Além disso, a saga ganhou uma adaptação cinematográfica de enorme sucesso, fortalecendo o legado da série e atraindo fãs de todas as idades. A primeira edição do livro, por sua raridade e importância histórica, tornou-se um item altamente cobiçado por colecionadores.

Recordes em leilões e valorização no mercado

Nos últimos anos, itens relacionados ao universo de Harry Potter têm atingido valores expressivos em leilões. A venda deste exemplar reforça o interesse de colecionadores por primeiras edições, especialmente aquelas associadas à tiragem inicial.

Além de sua relevância literária, o livro também é um exemplo de como a cultura pop influencia o mercado de itens raros. A crescente valorização de itens de colecionador tem sido impulsionada pela nostalgia e pela busca por peças únicas que remetem a momentos marcantes da literatura e do cinema.

Os livros da tiragem inicial de Harry Potter e a Pedra Filosofal são considerados verdadeiras relíquias, pois representam o início de uma saga que moldou uma geração de leitores. Essa venda, que atraiu atenção mundial, reforça a posição de J.K. Rowling como uma das autoras mais influentes da literatura contemporânea e de sua obra como um marco cultural.