O que o especial da HBO revela sobre o novo 'Harry Potter'?

O especial da HBO sobre a nova série de "Harry Potter" já deu um primeiro spoiler do que vem por aí.

O documentário "Encontrando Harry: A Arte por Trás da Magia", lançado no domingo, 5, mostra como a produção está construindo a adaptação dos livros.

Gravado nos estúdios Warner Bros. Studios Leavesden, no Reino Unido, o especial acompanha os bastidores da primeira temporada. Em cerca de 30 minutos, o conteúdo apresenta decisões de elenco, efeitos práticos e escolhas visuais que indicam uma abordagem mais realista para o universo mágico.

Mais de 40 mil testes para o elenco

A escolha do trio principal passou por um processo amplo. Segundo o especial da HBO, com base em relatos das diretoras de elenco Emily Brockmann e Lucy Bevan, a produção analisou mais de 40 mil audições antes de chegar aos nomes finais.

Crianças de todo o Reino Unido participaram. Os testes começaram online e seguiram para etapas presenciais em diferentes cidades, como Manchester, Glasgow e Londres.

Os papéis principais ficaram com Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton.

Durante o processo, os candidatos apresentaram poemas e cenas para demonstrar alcance dramático. Stanton, por exemplo, interpretou o poema “Invictus” antes de realizar uma cena mais leve, enquanto McLaughlin apresentou um texto autoral.

De acordo com a equipe de elenco, a busca era por um ator que transmitisse vulnerabilidade, melancolia e certa desconfiança do mundo adulto — características centrais do personagem Harry.

Criaturas com efeitos práticos e animatrônicos

Para criar o universo mágico, a nova série de "Harry Potter" aposta em efeitos físicos. Animatrônicos foram usados para representar animais e criaturas.

As corujas, por exemplo, foram construídas com cerca de 36 mil penas cada. Ao todo, 10 modelos foram produzidos. Perebas também ganhou uma nova versão, com mecanismos internos que permitem movimentos mais naturais.

Outras criaturas incluem um sapo com movimentos baseados diretamente na natureza, além de vermes e caranguejos de fogo desenvolvidos com sistemas mecânicos.

Figurino separa mundos dos trouxas e bruxos

Em relação à caracterização, o figurino reforça a diferença entre os mundos.

Personagens não mágicos, denominados no universo como "trouxas", usam roupas baseadas em referências de 1991, com tecidos sintéticos e cores mais frias. Já os bruxos aparecem com trajes feitos com tecidos naturais e elementos inspirados na natureza.

O personagem Dumbledore, interpretado por John Lithgow, terá figurinos com padrões ligados a folhas e texturas orgânicas, reforçando essa proposta estética.

A série também conta com Paapa Essiedu como Snape e Janet McTeer como McGonagall. Em depoimentos no especial, os atores destacam a expectativa de acompanhar o crescimento do elenco jovem ao longo das temporadas.

Quando estreia a série de 'Harry Potter'?

A estreia da série de "Harry Potter" está prevista para ir ao ar no dia de Natal deste ano na HBO.

A produção deve acompanhar o desenvolvimento dos personagens ao longo das temporadas e adaptar "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de J. K. Rowling, com foco em maior fidelidade ao material original.