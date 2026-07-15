Ebola na África: surto no Congo chega a 2 mil casos e 754 mortes

O surto de ebola na República Democrática do Congo já soma 2.011 casos confirmados e 754 mortes, segundo o governo congolês.

A epidemia, declarada em maio no leste do país, é considerada a terceira maior já registrada na história da doença.

De acordo com o último boletim do Ministério de Comunicação e Mídia da República Democrática do Congo, com dados atualizados até 13 de julho, a taxa de letalidade do surto está em 37,5%.

Atualmente, 753 pacientes estão em isolamento ou internados e 366 pessoas se recuperaram.

A doença já atingiu cinco províncias do país: Ituri, considerada o epicentro da epidemia, Kivu do Norte, Kivu do Sul, Tshopo e Haut-Uele.

Surto se espalha e chega a Uganda

O Instituto Nacional de Saúde Pública da República Democrática do Congo alertou que o surgimento de novos casos em Haut-Uele indica uma expansão geográfica da epidemia e exige reforço imediato da vigilância, diagnóstico e capacidade de atendimento.

O surto também ultrapassou as fronteiras congolesas e chegou a Uganda, onde foram confirmados 20 casos, incluindo 15 considerados importados da República Democrática do Congo. Dois pacientes morreram.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o risco de expansão do surto como alto na África Subsaariana e baixo em escala global. A entidade declarou a epidemia como uma emergência de saúde pública de importância internacional em 17 de maio.

Cepa do vírus não tem vacina autorizada

A epidemia atual é causada pela cepa Bundibugyo do vírus ebola, cuja taxa de letalidade varia entre 30% e 50%. Segundo a OMS, não há vacina autorizada nem tratamento específico para essa variante.

A agência estima que o vírus começou a circular na província de Ituri cerca de dois meses antes da declaração oficial do surto, em 15 de maio.

O atual episódio fica atrás apenas de dois grandes surtos anteriores. Entre 2014 e 2016, a epidemia na África Ocidental deixou cerca de 11 mil mortos e 28 mil casos. Já o surto no leste da República Democrática do Congo, entre 2018 e 2020, causou 2.299 mortes e 3.481 infecções.

O vírus do ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados e pode provocar febre hemorrágica grave, vômitos, diarreia e hemorragias internas.

*Com EFE