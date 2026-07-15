Inteligência artificial segue no centro da estratégia das empresas, aponta estudo da KPMG

Mesmo diante de um cenário econômico mais desafiador, a inteligência artificial continua ocupando espaço entre as prioridades das empresas. Um levantamento da KPMG mostra que 74% dos líderes empresariais pretendem manter investimentos na tecnologia mesmo em um contexto de recessão. O dado indica uma mudança na forma como a IA é vista: de inovação pontual para ferramenta estratégica de negócios.

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma aposta

A pesquisa Global AI Pulse 2026, da KPMG, ouviu executivos de empresas em 20 países, sendo que cerca de três quartos representam organizações com faturamento anual superior a US$ 1 bilhão.

Segundo o estudo, 64% das empresas afirmam que já obtêm resultados relevantes com inteligência artificial. Ao mesmo tempo, apenas uma parcela menor consegue ampliar esses projetos de forma consistente em toda a organização, mostrando que transformar experimentos em processos consolidados ainda é um desafio.

Eficiência explica a continuidade dos investimentos

Durante períodos de incerteza econômica, empresas costumam rever despesas e priorizar investimentos capazes de aumentar produtividade e eficiência. Nesse contexto, a inteligência artificial tem sido utilizada para automatizar tarefas repetitivas, apoiar análises de dados e acelerar processos internos.

No setor financeiro, por exemplo, algoritmos conseguem reunir grandes volumes de informações para apoiar previsões de receita, identificar riscos e produzir análises que auxiliam o planejamento da empresa.

Segundo Frank Meylan, sócio-líder de tecnologia e inovação da KPMG no Brasil, o avanço da IA exige uma transformação que vai além da tecnologia.

"Os dados da pesquisa apontam que a inteligência artificial segue avançando nos mais variados departamentos das empresas e, entre eles, o financeiro. Com a rápida adoção dessa tecnologia, torna-se essencial capacitar lideranças e equipes para apoiar sua implementação, adaptação e uso responsável. Essa preparação contribui para avaliar os retornos dos investimentos e acompanhar o cumprimento das metas de negócio." afirma Meylan.

As empresas mais maduras também investem nas pessoas

Um dos resultados do estudo mostra que as organizações consideradas mais avançadas em inteligência artificial não se diferenciam apenas pelo uso da tecnologia. Essas empresas também investem na capacitação de profissionais, na revisão de processos e na integração da IA às decisões do dia a dia. O objetivo é garantir que as ferramentas sejam utilizadas de forma consistente e gerem impactos mensuráveis.

Outro destaque é o crescimento dos chamados agentes de IA. Diferentemente de ferramentas que apenas respondem perguntas, esses sistemas conseguem executar etapas de um processo, organizar fluxos de trabalho e auxiliar na tomada de decisões com menor intervenção humana.

À medida que a inteligência artificial ganha espaço nas empresas, compreender seu funcionamento deixa de ser um diferencial técnico e passa a ser uma competência profissional. O Pré-MBA em IA da EXAME e Saint Paul reúne esse conhecimento por apenas R$ 37. [Inscreva-se aqui!]

IA amplia o apoio ao planejamento financeiro

A pesquisa também mostra que áreas tradicionalmente orientadas por dados estão entre as que mais avançam na adoção da tecnologia. De acordo com Rodrigo Gonzalez, sócio-líder de tecnologia e inovação em auditoria da KPMG no Brasil, a IA já contribui para melhorar a qualidade das informações utilizadas pelas empresas.

"A implementação da inteligência artificial já apresenta resultados positivos em diferentes áreas das empresas, especialmente na geração de informações mais qualificadas para apoiar o planejamento financeiro. De forma geral, o mercado segue ampliando os investimentos em IA e explorando novas possibilidades de aplicação dessa tecnologia para gerar valor aos negócios." declara Gonzalez.

Além do setor financeiro, recursos humanos, atendimento ao cliente, marketing e operações estão entre as áreas que vêm incorporando soluções baseadas em IA para aumentar produtividade e apoiar decisões.

O que esse cenário significa para profissionais e empresas

A pesquisa da KPMG mostra que a inteligência artificial continua sendo prioridade porque seu potencial vai além da redução de custos. À medida que a tecnologia passa a apoiar decisões, automatizar atividades e ampliar a capacidade analítica das organizações, ela se torna parte da estratégia de crescimento e adaptação aos diferentes cenários econômicos.

Para profissionais, esse movimento indica uma demanda crescente por conhecimentos sobre IA, independentemente da área de atuação. Entender como utilizar essas ferramentas de forma responsável e eficiente tende a se tornar uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho.

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