Receita paga restituição especial do Imposto de Renda; veja quem tem direito

Milhões de brasileiros que nem sequer precisaram declarar o Imposto de Renda em 2025 vão receber dinheiro da Receita Federal nesta terça-feira, 15. O órgão realiza hoje o pagamento do lote especial de restituição automática do IRPF, iniciativa apelidada de "cashback", voltada a contribuintes que tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024.

Ao todo, cerca de 3,5 milhões de pessoas serão contempladas, em um lote que soma aproximadamente R$ 460 milhões. O valor médio da restituição é de R$ 130 por contribuinte, limitado a R$ 1.000.

O depósito será feito exclusivamente por meio de uma chave Pix do tipo CPF, diretamente na conta vinculada ao documento.

Quem recebe a restituição automática?

O lote especial atende contribuintes que não eram obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda de 2025 e, por isso, não enviaram o documento. Ainda assim, a Receita identificou, com base nas informações disponíveis em seus sistemas, que essas pessoas tinham imposto retido na fonte e valores a restituir.

Para ser contemplado, era necessário atender a todos os seguintes requisitos:

Não estar obrigado a declarar o IR em 2025;

Não ter enviado a declaração por iniciativa própria;

Ter tido Imposto de Renda retido na fonte em 2024;

Ter direito a restituição de até R$ 1.000;

Estar com o CPF regular e possuir chave Pix vinculada ao CPF até a data de corte estabelecida pela Receita.

A declaração foi elaborada automaticamente pelo Fisco, no modelo simplificado, dispensando qualquer ação prévia do contribuinte para participar do lote.

Como saber se você foi contemplado?

A consulta pode ser feita pelo serviço específico disponibilizado pela Receita Federal ou pelo aplicativo oficial do órgão.

Desde o último dia 8, os contribuintes também podem acessar a declaração gerada automaticamente na área Meu Imposto de Renda, onde é possível conferir os dados utilizados, complementar informações, retificar ou até cancelar o documento antes da conclusão do processamento.

Como será feito o pagamento?

A restituição será creditada apenas em contas vinculadas à chave Pix do tipo CPF. A Receita não fará depósitos em contas bancárias informadas manualmente nem emitirá ordem de pagamento para saque.

E quem ficou de fora?

Contribuintes que têm direito à restituição, mas não atenderam aos critérios do lote automático — por exemplo, porque não tinham uma chave Pix CPF cadastrada, estavam com o CPF irregular ou tinham valores superiores a R$ 1.000 para receber — ainda poderão solicitar a restituição.

Nesse caso, será necessário enviar a declaração do Imposto de Renda referente ao exercício correspondente, utilizando os programas disponibilizados pela Receita Federal para anos anteriores.

Lote é separado do calendário tradicional

A Receita destaca que este pagamento não faz parte do calendário regular de restituições do Imposto de Renda 2026. O lote especial foi criado exclusivamente para quem não apresentou declaração por não estar obrigado.

Já os contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo continuam seguindo o cronograma tradicional de restituições. O próximo lote regular está previsto para 31 de julho.