Como Treinar o Seu Dragão 2: live-action ganha data de lançamento; saiba quando

Na CinemaCon 2025, a Universal Pictures revelou um grande anúncio para os fãs da franquia Como Treinar o Seu Dragão.

Após o sucesso do primeiro filme live-action, que estreia nos cinemas em breve, a sequência da história também será adaptada para as telonas. Como Treinar o Seu Dragão 2 será lançado em 11 de junho de 2027.

A franquia, originalmente baseada na trilogia de animação lançada entre 2010 e 2019, rapidamente conquistou um grande público, e a continuidade da história parecia uma decisão natural, considerando a trama envolvente e a grande expectativa. Com isso, os fãs podem se preparar para mais uma aventura épica no mundo dos vikings e dragões.

A trama segue o jovem Soluço, um viking que sempre se sentiu à margem de sua sociedade, até fazer uma amizade improvável com Banguela, um dragão da espécie Fúria da Noite. Juntos, eles desafiam séculos de tradição, criando laços que podem mudar para sempre o destino de seus povos.

O elenco do live-action conta com Mason Thames no papel de Soluço, com Gerard Butler reprisando seu papel como o Chefe Stoico, além de Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison e muitos outros. Dean DeBlois, responsável por dirigir e roteirizar as animações, volta para liderar o projeto, ao lado dos produtores Marc Platt e Adam Siegel.