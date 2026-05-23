Quando os convocados da Seleção Brasileira se apresentam para a Copa de 2026?

A lista dos 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 foi divulgada na segunda-feira, 18, em evento realizado no Rio de Janeiro. Agora, a Seleção Brasileira inicia oficialmente sua preparação para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

Os jogadores começam a se apresentar à comissão técnica no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, onde ocorrerá a primeira etapa dos treinamentos antes da viagem para os Estados Unidos.

Quando os convocados se apresentam para a Copa?

A apresentação oficial dos atletas será na manhã de quarta-feira, 27 de maio, na Granja Comary. No mesmo dia, os jogadores passarão por avaliações médicas antes do primeiro treinamento, marcado para 17h.

Os treinos em Teresópolis acontecem entre os dias 27 e 30 de maio. A Seleção encara o Panamá em amistoso no dia 31, às 18h30, no Maracanã, naquela que será a última partida da equipe em solo brasileiro antes da Copa.

A viagem para os Estados Unidos está marcada para 1º de junho. Já em território norte-americano, o Brasil fará outro amistoso, contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a equipe enfrenta Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e Escócia, no dia 24, em Miami.

Jogadores podem se apresentar depois?

Sim. Segundo a circular nº 12 da Fifa, a cessão obrigatória dos atletas às seleções começa em 25 de maio, mas há exceções para jogadores envolvidos em finais de competições continentais.

Por isso, Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães poderão disputar a final da Champions League, marcada para 30 de maio. Os três se juntarão diretamente à delegação brasileira nos Estados Unidos.

Além disso, alguns convocados ainda terão compromissos por clubes sul-americanos antes da apresentação.

Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá e Léo Pereira entram em campo pelo Flamengo contra o Cusco, pela Libertadores, no dia 26 de maio.

Weverton joga pelo Grêmio contra o Torque, pela Sul-Americana.

Neymar enfrenta o Deportivo Cuenca pelo Santos, também pela Sul-Americana.

Danilo Santos encara o Caracas pelo Botafogo, no dia 27 de maio.

Programação de treinos da Seleção Brasileira

Quarta-feira, 27

Apresentação dos atletas

Avaliações médicas

17h — Treino

Quinta-feira, 28

Avaliações médicas

13h — Entrevista coletiva

15h30 — Treino

Sexta-feira, 29

Avaliações médicas

9h — Entrevista coletiva

11h — Treino

Sábado, 30

9h — Entrevista coletiva

11h — Treino

Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo, 31

18h30 — Brasil x Panamá, no Maracanã

Veja os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Santos (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes