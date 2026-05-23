Quando os convocados da Seleção Brasileira se apresentam para a Copa de 2026?

Gabriel Magalhães: jogador do Arsenal foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira (@rafaelribeirorio / CBF)
Repórter
Publicado em 23 de maio de 2026 às 06h21.
A lista dos 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 foi divulgada na segunda-feira, 18, em evento realizado no Rio de Janeiro. Agora, a Seleção Brasileira inicia oficialmente sua preparação para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.
Os jogadores começam a se apresentar à comissão técnica no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, onde ocorrerá a primeira etapa dos treinamentos antes da viagem para os Estados Unidos.
A apresentação oficial dos atletas será na manhã de quarta-feira, 27 de maio, na Granja Comary. No mesmo dia, os jogadores passarão por avaliações médicas antes do primeiro treinamento, marcado para 17h.
Os treinos em Teresópolis acontecem entre os dias 27 e 30 de maio. A Seleção encara o Panamá em amistoso no dia 31, às 18h30, no Maracanã, naquela que será a última partida da equipe em solo brasileiro antes da Copa.
A viagem para os Estados Unidos está marcada para 1º de junho. Já em território norte-americano, o Brasil fará outro amistoso, contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.
A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a equipe enfrenta Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e Escócia, no dia 24, em Miami.
Sim. Segundo a circular nº 12 da Fifa, a cessão obrigatória dos atletas às seleções começa em 25 de maio, mas há exceções para jogadores envolvidos em finais de competições continentais.
Por isso, Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães poderão disputar a final da Champions League, marcada para 30 de maio. Os três se juntarão diretamente à delegação brasileira nos Estados Unidos.
Além disso, alguns convocados ainda terão compromissos por clubes sul-americanos antes da apresentação.
Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá e Léo Pereira entram em campo pelo Flamengo contra o Cusco, pela Libertadores, no dia 26 de maio.
Weverton joga pelo Grêmio contra o Torque, pela Sul-Americana.
Neymar enfrenta o Deportivo Cuenca pelo Santos, também pela Sul-Americana.
Danilo Santos encara o Caracas pelo Botafogo, no dia 27 de maio.Do Brasil à Alemanha: veja as convocações já divulgadas pelos países para a Copa
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