Esporte

Quando os convocados da Seleção Brasileira se apresentam para a Copa de 2026?

Jogadores selecionados por Ancelotti começam a chegar à Granja Comary no dia 27 de maio para iniciar preparação para a Copa de 2026

Gabriel Magalhães: jogador do Arsenal foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira (@rafaelribeirorio / CBF)

Gabriel Magalhães: jogador do Arsenal foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira (@rafaelribeirorio / CBF)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06h21.

A lista dos 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 foi divulgada na segunda-feira, 18, em evento realizado no Rio de Janeiro. Agora, a Seleção Brasileira inicia oficialmente sua preparação para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.

Os jogadores começam a se apresentar à comissão técnica no dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, onde ocorrerá a primeira etapa dos treinamentos antes da viagem para os Estados Unidos.

Quando os convocados se apresentam para a Copa?

A apresentação oficial dos atletas será na manhã de quarta-feira, 27 de maio, na Granja Comary. No mesmo dia, os jogadores passarão por avaliações médicas antes do primeiro treinamento, marcado para 17h.

Os treinos em Teresópolis acontecem entre os dias 27 e 30 de maio. A Seleção encara o Panamá em amistoso no dia 31, às 18h30, no Maracanã, naquela que será a última partida da equipe em solo brasileiro antes da Copa.

A viagem para os Estados Unidos está marcada para 1º de junho. Já em território norte-americano, o Brasil fará outro amistoso, contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

A estreia na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a equipe enfrenta Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e Escócia, no dia 24, em Miami.

Jogadores podem se apresentar depois?

Sim. Segundo a circular nº 12 da Fifa, a cessão obrigatória dos atletas às seleções começa em 25 de maio, mas há exceções para jogadores envolvidos em finais de competições continentais.

Por isso, Marquinhos, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães poderão disputar a final da Champions League, marcada para 30 de maio. Os três se juntarão diretamente à delegação brasileira nos Estados Unidos.

Além disso, alguns convocados ainda terão compromissos por clubes sul-americanos antes da apresentação.

Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá e Léo Pereira entram em campo pelo Flamengo contra o Cusco, pela Libertadores, no dia 26 de maio.

Weverton joga pelo Grêmio contra o Torque, pela Sul-Americana.

Neymar enfrenta o Deportivo Cuenca pelo Santos, também pela Sul-Americana.

Danilo Santos encara o Caracas pelo Botafogo, no dia 27 de maio.

Do Brasil à Alemanha: veja as convocações já divulgadas pelos países para a Copa

Programação de treinos da Seleção Brasileira

Quarta-feira, 27

  • Apresentação dos atletas
  • Avaliações médicas
  • 17h — Treino

Quinta-feira, 28

  • Avaliações médicas
  • 13h — Entrevista coletiva
  • 15h30 — Treino

Sexta-feira, 29

  • Avaliações médicas
  • 9h — Entrevista coletiva
  • 11h — Treino

Sábado, 30

  • 9h — Entrevista coletiva
  • 11h — Treino
  • Viagem para o Rio de Janeiro

Domingo, 31

  • 18h30 — Brasil x Panamá, no Maracanã

Veja os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vini Jr. (Real Madrid)
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