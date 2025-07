Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, filmes e séries, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia de Too Much, nova série de Lena Dunham. Já no Mubi, o filme austríaco Moon retrata a história de uma ex-lutadora de MMA de Viena que viaja ao Oriente Médio para treinar três irmãs. Confira os trailers.

Too Much (Netflix)

Jessica (Megan Stalter) tem 30 e poucos anos, mora em Nova York, é viciada em trabalho, está lidando com o fim de um relacionamento que achou que duraria para sempre e, pouco a pouco, se isolando do mundo. Com a cidade sempre remetendo a uma história dolorosa, a única solução é ir trabalhar em Londres, onde ela pretende levar uma vida totalmente solitária. Lá, Jessica conhece Felix (Will Sharpe), um cara que parece ser uma verdadeira cilada. De repente, ela percebe que a conexão incomum entre eles é inevitável, mesmo trazendo mais problemas do que soluções. A questão que fica para eles é simples: será que americanos e britânicos falam realmente a mesma língua?

Desastre Total: Garoto do Balão (Netflix)

Em 15 de outubro de 2009, um homem de Fort Collins, Colorado, nos Estados Unidos, liga para a polícia dizendo que seu balão feito em casa, em forma de disco voador, escapou do jardim levando seu filho de seis anos. Parece mentira, mas a história é confirmada por imagens gravadas por um helicóptero de notícias, que encontra o balão e começa a transmitir a perseguição ao vivo. Assim, essa emergência local logo chama a atenção do país todo. A Guarda Nacional, a polícia e até o Departamento de Segurança dos EUA tentam criar um plano para resgatar o "Garoto do Balão".

Quando o balão finalmente aterrissa, todo mundo espera um reencontro milagroso. Mas, na verdade, não tem nenhum garoto lá dentro, e o que parece ser uma tragédia acaba virando algo totalmente diferente. A solidariedade das pessoas se transforma em indignação, e a história do "Garoto do Balão" se torna uma das notícias mais infames e bizarras do país.

Superstar (Netflix)

Na virada do século, um cometa cruzou o céu espanhol, desafiando as regras da fama e do sucesso, misturando o popular e o alternativo. Por alguns anos, as manchetes de jornais e o horário nobre só falavam sobre as celebridades de uma outra dimensão. Seres que, até então, estavam fadados ao escárnio e ao desprezo, chamaram nossa atenção com seu jeito peculiar, sem ter que mudar para seguir os padrões. Uma história mágica, repleta de conspirações esotéricas, noites sem fim, fenômenos inexplicáveis, vilões de todas as cores e uma estrela improvável: Tamara.

Moon (Mubi)

Uma ex-lutadora de MMA de Viena viaja ao Oriente Médio para treinar três irmãs. O que começa como um trabalho dos sonhos logo se transforma em uma experiência inquietante. Com um olhar afiado sobre controle, privilégio e liberdade feminina, Moon, de Kurdwin Ayub, é uma obra provocadora e magnética. Selecionado e premiado em Locarno, oferece uma crítica sutil que incomoda e ao mesmo tempo fascina.

Nosferatu (Prime Video)

Nosferatu, de Robert Eggers, é um conto cinematográfico gótico sobre a obsessão entre uma jovem mulher amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, indiferente ao rastro do mais puro horror que deixa em seu caminho em direção a ela.