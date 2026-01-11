HBO Max: 6 indicados ao Globo de Ouro para assistir na plataforma

Com a chegada da 83ª edição do Globo de Ouro, que anuncia os vencedores neste domingo, 11, cresce o interesse onde assistir às produções indicadas, especialmente aquelas disponíveis na HBO Max.

A plataforma reúne diversos títulos de destaque na temporada de premiações, três deles considerados favoritos aos prêmios desta noite. Você pode conferir a lista completa de indicados aqui.

A cerimônia será realizada em Beverly Hills, Los Angeles (Califórnia, EUA), a partir das 22h (horário de Brasília). A TV Globo, TNT e HBO Max transmitem a premiação ao vivo pela TV aberta, por assinatura e streaming, respectivamente.

Em 2026, os títulos nomeados da HBO Max são:

Pecadores

Indicado ao Globo de Ouro 2026 em sete categorias de destaque, este thriller dramático acompanha dois irmãos que retornam à cidade natal para recomeçar suas vidas, apenas para confrontar um mal ancestral que desafia seus limites pessoais e familiares. O filme, disponível na HBO Max, combina terror psicológico, tensão familiar e atuações marcantes, fazendo dele um dos longas mais comentados da temporada.

Uma Batalha Após a Outra

Este filme de ação e drama histórico, dirigido por Paul Thomas Anderson e estrelado por Leonardo DiCaprio, também está entre os possíveis premiados no Globo de Ouro 2026, com nove indicações. A trama gira em torno de um ex-revolucionário que vive isolado até que o desaparecimento de sua filha o força a retomar uma vida que acreditava ter deixado para trás — resultando em uma narrativa carregada de conflitos pessoais e política interna.

A Hora do Mal

O filme de terror, dirigido por Zach Cregger e estrelado por Amy Madingan e Julia Garner, entrou com destaque na corrida pelo Globo de Ouro 2026. Madigan disputa o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante e longa concorre a Conquista Cinematográfica e de Bilheteria.

Todas as crianças da mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente no mesmo horário. A comunidade fica se perguntando quem ou o que está por trás do desaparecimento.

The Pitt

Uma análise realista dos desafios enfrentados por profissionais de saúde nos EUA, vista pela perspectiva de heróis da linha de frente em um hospital moderno de Pittsburgh, Pensilvânia.

A produção concorre a Melhor Série de Drama e Melhor Ator em Série de Drama (Noah Wyle).

Hacks

Uma relação obscura de mentoria se forma entre uma comediante lendária de Las Vegas e uma escritora de comédia convencida e excluída de 25 anos.

Hacks concorre a Melhor Série de Comédia ou Musical, Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical (Jean Smart) e Melhor Atriz e Série para TV (Hannah Einbinder).

The White Lotus

Nessa sátira social antológica, que segue hóspedes ricos e funcionários em um resort de luxo da rede fictícia White Lotus, ficam claras as disfunções, privilégios e hipocrisias por trás das aparências impecáveis. Cada temporada se passa em um local diferente (Havaí, Sicília, Tailândia) e foca em mistérios de assassinato e críticas de classe.

A produção concorre a Melhor Série de Drama, Melhor Atriz Coadjuvante para Série de TV (Aimee Lou Wood, Carrie Coon e Parker Posey) e Melhor Ator Coadjuvante para Série de TV (Jason Isaacs e Walton Goggins).

Como assistir à premiação do Globo de Ouro ao Vivo?

A 83ª edição do Globo de Ouro acontece neste domingo, 11 de janeiro, com início do tapete vermelho às 21h30. Os canais pagos HBO Max e TNT irão acompanhar todo o evento. A TV Globo começa a transmissão após o programa Fantástico.