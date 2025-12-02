Pop

Guns N’ Roses em São Luiz: saiba onde e quando comprar ingressos

Show acontece no dia 21 de abril de 2026, no Estádio Castelão

Guns N' Roses: turnê passa por oito cidades brasileiras em abril (Dave Simpson/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09h19.

As vendas de ingressos para o show do Guns N’ Roses em São Luiz em 2026 começam nesta terça-feira, 2, às 17h.

Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.

Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?

Como comprar ingressos para o show de São Luís (MA)

Data: 21/4 — Estádio Castelão

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 2/12, das 15h às 17h
  • Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 16h30 às 17h
  • Venda geral: 2/12, às 17h

Preços:

  • Frontstage: R$ 595
  • Cadeira Coberta: R$ 395
  • Setores 2 e 3: R$ 365
  • Setores 5 e 6: R$ 365
