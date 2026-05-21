Seleção da RD Congo cancela treinos para a Copa após surto de Ebola no país

A seleção da República Democrática do Congo cancelou parte da preparação local para a Copa do Mundo de 2026 por causa do surto de Ebola que atinge o país. A decisão levou a federação do país a desmarcar treinamentos em Kinshasa, capital congolesa, além de um evento de despedida com torcedores antes da viagem para o Mundial.

Segundo a federação local, os jogadores e a comissão técnica passarão a concentração na Bélgica. O treino aberto ao público e uma cerimônia com o presidente Félix Tshisekedi, previstos para a próxima segunda-feira, 25, também foram transferidos de Kinshasa para Bruxelas.

Até o momento, a seleção ainda mantém os amistosos preparatórios marcados para junho. A equipe enfrenta a Dinamarca no dia 3, na Bélgica; e o Chile no dia 9, na Espanha.

De acordo com comunicado citado pelo jornal britânico The Guardian, todos os jogadores da seleção já estão fora da República Democrática do Congo, já que a maioria atua em clubes europeus. O técnico francês Sébastien Desabre também está na Europa.

Parte do estafe ainda permanecia no país africano, mas deve deixar o território congolês até esta quinta-feira, 21, para evitar restrições de entrada nos Estados Unidos.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA proibiu a entrada de pessoas sem passaporte norte-americano que tenham passado nos últimos 21 dias pela República Democrática do Congo, Uganda ou Sudão do Sul, países afetados pelo surto.

Segundo a rede Al Jazeera, os Estados Unidos concederão uma exceção para a delegação congolesa disputar a Copa do Mundo. Ainda assim, atletas e integrantes da comissão técnica deverão seguir protocolos rígidos de isolamento e testagem sanitária.

A medida não vale para torcedores congoleses, que continuam impedidos de entrar em território americano.

A Fifa informou que está “ciente e monitorando a situação relativa ao surto de Ebola” e mantém contato constante com a federação congolesa e autoridades sanitárias dos Estados Unidos, Canadá e México, sedes da Copa do Mundo de 2026.

Durante o torneio, a seleção ficará em Houston, no Texas. A estreia da República Democrática do Congo está marcada para 17 de junho, contra Portugal, pelo Grupo K, que também conta com Colômbia e Uzbequistão.