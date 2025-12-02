Em quais cidades o Guns N' Roses vai fazer show? Veja onde comprar ingressos

A banda norte-americana Guns N’ Roses confirmou nove apresentações no Brasil em abril de 2026. Além do já anunciado show no festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4, o grupo liderado por Axl Rose incluiu paradas em outras oito capitais e cidades do interior.

As datas da nova turnê, chamada Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, estão distribuídas entre os dias 1º e 25 de abril.

Veja as datas:

1º de abril: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

4 de abril: São Paulo (Allianz Parque – Monsters of Rock)

7 de abril: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10 de abril: Rio de Janeiro (Engenhão)

12 de abril: Vitória (Estádio Kleber Andrade)

15 de abril: Salvador (Arena Fonte Nova)

18 de abril: Fortaleza (Arena Castelão)

21 de abril: São Luís (Estádio Castelão – MA)

25 de abril: Belém (Estádio Olímpico do Pará)

Vendas já começaram para algumas cidades

Na segunda-feira, 1º, a partir das 10h, começou a venda de ingressos para os shows de São José do Rio Preto e Cariacica.

Em Rio Preto, a compra deve ser feita pela ticketeira Meu Bilhete, com preços entre R$ 375 e R$ 1.200.

Já em Cariacica (Grande Vitória), os ingressos são vendidos pela Bilheteria Digital, a partir de R$ 395.

Para o Rio de Janeiro, a venda geral começa às 17h de hoje também via Bilheteria Digital. Os valores variam entre R$ 385 e R$ 695.

Para os demais shows, as datas e horários de início das vendas variam entre os dias 2 e 12 de dezembro.

Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?

Festival em São Paulo já tem ingressos disponíveis

O show no Monsters of Rock, marcado para o dia 4 de abril no Allianz Parque, terá também Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme no lineup.

Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim, com preços entre R$ 750 (pista) e R$ 3.090 (backstage mirante).