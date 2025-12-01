Guns N' Roses: ingressos já estão à venda; veja em quais cidades

A venda de ingressos para alguns dos shows do Guns N’ Roses no Brasil em 2026 começa nesta segunda-feira, 1º, a partir das 10h.

Para o show de São José de Rio Preto as vendas ocorrem pela ticketeira Meu Bilhete. Os ingressos variam entre R$ 1.200 e R$ 375.

Em Cariacica, os ingressos serão vendidos pela Bilheteria Digital às 10h. O preço está a partir de R$ 395.

Para o Rio de Janeiro, os fãs podem comprar os tickets também pela Bilheteria Digital a partir das 17h, quando começam as vendas gerais. Os valores vão de R$ 695 a R$ 385.

Para os shows de outros lugares a data e horário das vendas variam entre 2 a 12 de dezembro.

A banda anunciou uma nova passagem pelo Brasil em 2026. Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.

A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" e será liderada por Axl Rose, vocalista do grupo.

Quando ocorrerão os shows do Guns N'Roses no Brasil?

1º de abril: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)

4 de abril: São Paulo (Festival Monsters of Rock, Allianz Parque)

7 de abril: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)

10 de abril: Rio de Janeiro (Engenhão)

12 de abril: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)

15 de abril: Salvador (Arena Fonte Nova)

18 de abril: Fortaleza (Arena Castelão)

21 de abril: São Luís (Estádio Governador João Castelo)

25 de abril: Belém (Estádio Olímpico do Pará)

Os ingressos já estão à venda?

No Monsters of Rock, o lineup inclui também Lynyrd Skynyrd, Halestorm e Extreme. Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site da Eventim, com valores que variam entre R$ 750 (pista) e R$ 3.090 (backstage mirante).

Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos para os demais shows do Guns N’ Roses no Brasil.