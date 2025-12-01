Pop

Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?

Turnê passa por oito cidades em abril de 2026, com pré-vendas escalonadas e valores já divulgados na maior parte dos locais

Guns N' Roses: turnê passa por oito cidades brasileiras em abril (PRNewsfoto/Yas Marina Circuit/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13h25.

Os ingressos para os shows do Guns N’ Roses no Brasil em 2026 já têm datas, locais, ticketeiras e valores definidos na maior parte das cidades.

A banda retorna ao país com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que passará por oito capitais e municípios ao longo de abril.

As vendas, de acordo com a revista Billboard, incluem pré-venda para fã-clube, fases Experience, Grupo VIP e abertura geral, variando conforme a região.

Como comprar ingressos e os preços por cidade

Fortaleza (CE)

Data: 18/4 — Arena Castelão

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 2/12, das 8h às 10h
  • Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 9h30 às 10h
  • Venda geral: 2/12, às 10h

Preços:

  • Lounge Premium: R$ 395
  • Arquibancada Especial: R$ 345
  • Arquibancada Superior: R$ 295
  • Arquibancada Inferior: R$ 325
  • Pista Premium: R$ 595
  • Pista: R$ 325

São José do Rio Preto (SP)

Data: 7/4 — Recinto de Exposições

Ticketeira: Meu Bilhete

  • Pré-venda fã-clube: 30/11, às 10h
  • Venda geral: 1/12, às 10h

Preços:

  • Pista Premium: R$ 950 (inteira) / R$ 570 (social) / R$ 475 (meia)
  • Pista: R$ 750 (inteira) / R$ 450 (social) / R$ 375 (meia)
  • Camarote Open: R$ 1.200

Belém (PA)

Data: 25/4 — Estádio Edgar Augusto Proença

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 2/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 3/12, das 15h às 17h
  • Pré-venda Grupo VIP: 3/12, das 16h30 às 17h
  • Venda geral: 3/12, às 17h

Preços:

  • Pista: R$ 295
  • Pista Premium: R$ 595
  • Arquibancada A/B: R$ 255
  • Cadeira B: R$ 725

Salvador (BA)

Data: 15/4 — Arena Fonte Nova

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 2/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 3/12, das 8h às 10h
  • Pré-venda Grupo VIP: 3/12, das 9h30 às 10h
  • Venda geral: 3/12, às 10h

Preços:

  • Frontstage: R$ 645
  • Cadeira Inferior Leste/Oeste: R$ 395
  • Intermediária Leste: R$ 345
  • Intermediária Norte: R$ 325
  • Premium: R$ 850
  • Superior: R$ 285

Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10/4 — Estádio Nilton Santos

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 30/11, às 8h
  • Pré-venda Experience: 1/12, das 15h às 17h
  • Pré-venda Grupo VIP: 1/12, das 16h30 às 17h30
  • Venda geral: 1/12, às 17h

Preços:

  • Pista: R$ 385
  • Pista Premium: R$ 695
  • Cadeira Inferior Leste/Oeste: R$ 395

São Luís (MA)

Data: 21/4 — Estádio Castelão

  • Ticketeira: Bilheteria Digital
  • Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 2/12, das 15h às 17h
  • Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 16h30 às 17h
  • Venda geral: 2/12, às 17h

Preços:

  • Frontstage: R$ 595
  • Cadeira Coberta: R$ 395
  • Setores 2 e 3: R$ 365
  • Setores 5 e 6: R$ 365

Cariacica (ES)

Data: 12/4 — Estádio Kleber Andrade

Ticketeira: Bilheteria Digital

  • Pré-venda fã-clube: 30/11, às 8h
  • Pré-venda Experience: 1/12, das 8h às 10h
  • Pré-venda Grupo VIP: 1/12, das 9h30 às 10h
  • Venda geral: 1/12, às 10h

Preços:

  • Frontstage: R$ 595
  • Cadeira A/B: R$ 395
  • Cadeira C/D: R$ 395

Porto Alegre (RS)

Data: 1/4 — local a confirmar

Ticketeira: Eventim

  • Pré-venda fã-clube: 11/12, às 8h
  • Pré-venda Experience: 12/12, das 8h às 10h
  • Pré-venda Grupo VIP: 12/12, das 9h30 às 10h
  • Venda geral: 12/12, às 10h

Preços: não divulgados

A turnê reunirá Axl Rose, Slash e Duff McKagan em repertório baseado em faixas clássicas como “Welcome to the Jungle”, “Paradise City”, “Sweet Child O’ Mine” e “November Rain”.

Os ingressos do Monsters of Rock, que terá Guns N’ Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme e Halestorm, seguem disponíveis exclusivamente na Eventim.

Quando ocorrerão os shows do Guns N'Roses no Brasil?

  • 1º de abril: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio)
  • 4 de abril: São Paulo (Festival Monsters of Rock, Allianz Parque)
  • 7 de abril: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos)
  • 10 de abril: Rio de Janeiro (Engenhão)
  • 12 de abril: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade)
  • 15 de abril: Salvador (Arena Fonte Nova)
  • 18 de abril: Fortaleza (Arena Castelão)
  • 21 de abril: São Luís (Estádio Governador João Castelo)
  • 25 de abril: Belém (Estádio Olímpico do Pará)
