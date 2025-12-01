Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?

Os ingressos para os shows do Guns N’ Roses no Brasil em 2026 já têm datas, locais, ticketeiras e valores definidos na maior parte das cidades.
A banda retorna ao país com a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que passará por oito capitais e municípios ao longo de abril.
As vendas, de acordo com a revista Billboard, incluem pré-venda para fã-clube, fases Experience, Grupo VIP e abertura geral, variando conforme a região.
Como comprar ingressos e os preços por cidade
Fortaleza (CE)
Data: 18/4 — Arena Castelão
Ticketeira: Bilheteria Digital
- Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h
- Pré-venda Experience: 2/12, das 8h às 10h
- Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 9h30 às 10h
- Venda geral: 2/12, às 10h
Preços:
- Lounge Premium: R$ 395
- Arquibancada Especial: R$ 345
- Arquibancada Superior: R$ 295
- Arquibancada Inferior: R$ 325
- Pista Premium: R$ 595
- Pista: R$ 325
São José do Rio Preto (SP)
Data: 7/4 — Recinto de Exposições
Ticketeira: Meu Bilhete
- Pré-venda fã-clube: 30/11, às 10h
- Venda geral: 1/12, às 10h
Preços:
- Pista Premium: R$ 950 (inteira) / R$ 570 (social) / R$ 475 (meia)
- Pista: R$ 750 (inteira) / R$ 450 (social) / R$ 375 (meia)
- Camarote Open: R$ 1.200
Belém (PA)
Data: 25/4 — Estádio Edgar Augusto Proença
Ticketeira: Bilheteria Digital
- Pré-venda fã-clube: 2/12, às 8h
- Pré-venda Experience: 3/12, das 15h às 17h
- Pré-venda Grupo VIP: 3/12, das 16h30 às 17h
- Venda geral: 3/12, às 17h
Preços:
- Pista: R$ 295
- Pista Premium: R$ 595
- Arquibancada A/B: R$ 255
- Cadeira B: R$ 725
Salvador (BA)
Data: 15/4 — Arena Fonte Nova
Ticketeira: Bilheteria Digital
- Pré-venda fã-clube: 2/12, às 8h
- Pré-venda Experience: 3/12, das 8h às 10h
- Pré-venda Grupo VIP: 3/12, das 9h30 às 10h
- Venda geral: 3/12, às 10h
Preços:
- Frontstage: R$ 645
- Cadeira Inferior Leste/Oeste: R$ 395
- Intermediária Leste: R$ 345
- Intermediária Norte: R$ 325
- Premium: R$ 850
- Superior: R$ 285
Rio de Janeiro (RJ)
Data: 10/4 — Estádio Nilton Santos
Ticketeira: Bilheteria Digital
- Pré-venda fã-clube: 30/11, às 8h
- Pré-venda Experience: 1/12, das 15h às 17h
- Pré-venda Grupo VIP: 1/12, das 16h30 às 17h30
- Venda geral: 1/12, às 17h
Preços:
- Pista: R$ 385
- Pista Premium: R$ 695
- Cadeira Inferior Leste/Oeste: R$ 395
São Luís (MA)
Data: 21/4 — Estádio Castelão
- Ticketeira: Bilheteria Digital
- Pré-venda fã-clube: 1/12, às 8h
- Pré-venda Experience: 2/12, das 15h às 17h
- Pré-venda Grupo VIP: 2/12, das 16h30 às 17h
- Venda geral: 2/12, às 17h
Preços:
- Frontstage: R$ 595
- Cadeira Coberta: R$ 395
- Setores 2 e 3: R$ 365
- Setores 5 e 6: R$ 365
Cariacica (ES)
Data: 12/4 — Estádio Kleber Andrade
Ticketeira: Bilheteria Digital
- Pré-venda fã-clube: 30/11, às 8h
- Pré-venda Experience: 1/12, das 8h às 10h
- Pré-venda Grupo VIP: 1/12, das 9h30 às 10h
- Venda geral: 1/12, às 10h
Preços:
- Frontstage: R$ 595
- Cadeira A/B: R$ 395
- Cadeira C/D: R$ 395
Porto Alegre (RS)
Data: 1/4 — local a confirmar
Ticketeira: Eventim
- Pré-venda fã-clube: 11/12, às 8h
- Pré-venda Experience: 12/12, das 8h às 10h
- Pré-venda Grupo VIP: 12/12, das 9h30 às 10h
- Venda geral: 12/12, às 10h
Preços: não divulgados
A turnê reunirá Axl Rose, Slash e Duff McKagan em repertório baseado em faixas clássicas como “Welcome to the Jungle”, “Paradise City”, “Sweet Child O’ Mine” e “November Rain”.
Os ingressos do Monsters of Rock, que terá Guns N’ Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme e Halestorm, seguem disponíveis exclusivamente na Eventim.
