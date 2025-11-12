Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Monsters Of Rock 2026: Lynyrd Skynyrd se junta a Guns N' Roses em lineup

Vendas começam nessa sexta-feira, 14; confira preços e como comprar ingressos

Lynyrd Skynyrd: banda é a mais nova atração confirmada no Monsters Of Rock 2026 (Reprodução/Wikimedia Commons)

Lynyrd Skynyrd: banda é a mais nova atração confirmada no Monsters Of Rock 2026 (Reprodução/Wikimedia Commons)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16h35.

Tudo sobreRock
Saiba mais

A lendária banda Lynyrd Skynyrd é a mais nova atração confirmada para o Monsters of Rock Brasil 2026. O conjunto, que marcou gerações com clássicos como Sweet Home Alabama e Simple Man, se junta a outras atrações de peso, como Guns N' Roses, para a próxima edição do festival, que será realizada no dia 4 de abril de 2026 em São Paulo.

O que é o Monsters Of Rock?

O Monsters of Rock é um dos maiores e mais icônicos festivais de rock do mundo, com edições anuais em diversos países. O evento, que nasceu na Inglaterra nos anos 1980, trouxe para o Brasil algumas das bandas mais importantes do gênero, como Metallica, Iron Maiden, Scorpions e Judas Priest.

Em sua versão 2026, o festival retorna ao Brasil. Em São Paulo, o evento será realizado no Allianz Parque, palco das últimas edições e um dos maiores estádios da cidade.

Como comprar os ingressos?

Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira, 14, às 10h, exclusivamente pelo site Eventim. Confira os preços:

  • Pista Premium: R$ 1.350,00 (inteira) | R$ 675,00 (meia)

  • Pista: R$ 750,00 (inteira) | R$ 375,00 (meia)

  • Cadeira Inferior: R$ 950,00 (inteira) | R$ 475,00 (meia)

  • Cadeira Superior: R$ 600,00 (inteira) | R$ 300,00 (meia)

  • Backstage Mirante: R$ 3.090,00 (inteira) | R$ 2.415,00 (meia)

  • Fan Zone Pista Premium: R$ 2.850,00 (inteira) | R$ 2.175,00 (meia)

  • Fan Zone Cadeira Inferior: R$ 2.450,00 (inteira) | R$ 1.975,00 (meia)

Acompanhe tudo sobre:RockShows-de-músicaAllianz

Mais de Pop

'O Diabo Veste Prada 2' ganha 1º trailer, com Meryl Streep e Anne Hathaway; assista

'Caso Eloá': documentário estreia nesta quarta-feira na Netflix

'Toy Story 5': novo teaser mostra tablet como vilã; veja o vídeo

COP30: vídeo de mascote dançando com 'Bicharada do Juaba' viraliza

Mais na Exame

Mundo

Brasil e EUA discutem tarifas em encontro à margem do G7

Marketing

Web Summit 2027: o futuro da inovação fala mandarim

Future of Money

JPMorgan expande criptomoeda própria com lançamento em blockchain público

Brasil

Comissão do Senado aprova retorno de Paulo Gonet à PGR