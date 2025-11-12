Monsters Of Rock 2026: Lynyrd Skynyrd se junta a Guns N' Roses em lineup

A lendária banda Lynyrd Skynyrd é a mais nova atração confirmada para o Monsters of Rock Brasil 2026. O conjunto, que marcou gerações com clássicos como Sweet Home Alabama e Simple Man, se junta a outras atrações de peso, como Guns N' Roses, para a próxima edição do festival, que será realizada no dia 4 de abril de 2026 em São Paulo.

O que é o Monsters Of Rock?

O Monsters of Rock é um dos maiores e mais icônicos festivais de rock do mundo, com edições anuais em diversos países. O evento, que nasceu na Inglaterra nos anos 1980, trouxe para o Brasil algumas das bandas mais importantes do gênero, como Metallica, Iron Maiden, Scorpions e Judas Priest.

Em sua versão 2026, o festival retorna ao Brasil. Em São Paulo, o evento será realizado no Allianz Parque, palco das últimas edições e um dos maiores estádios da cidade.

Como comprar os ingressos?

Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira, 14, às 10h, exclusivamente pelo site Eventim. Confira os preços: