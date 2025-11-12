Monsters Of Rock 2026: Lynyrd Skynyrd se junta a Guns N' Roses em lineup

Lynyrd Skynyrd: banda é a mais nova atração confirmada no Monsters Of Rock 2026 (Reprodução/Wikimedia Commons)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16h35.
A lendária banda Lynyrd Skynyrd é a mais nova atração confirmada para o Monsters of Rock Brasil 2026. O conjunto, que marcou gerações com clássicos como Sweet Home Alabama e Simple Man, se junta a outras atrações de peso, como Guns N' Roses, para a próxima edição do festival, que será realizada no dia 4 de abril de 2026 em São Paulo.
O Monsters of Rock é um dos maiores e mais icônicos festivais de rock do mundo, com edições anuais em diversos países. O evento, que nasceu na Inglaterra nos anos 1980, trouxe para o Brasil algumas das bandas mais importantes do gênero, como Metallica, Iron Maiden, Scorpions e Judas Priest.
Em sua versão 2026, o festival retorna ao Brasil. Em São Paulo, o evento será realizado no Allianz Parque, palco das últimas edições e um dos maiores estádios da cidade.
Os ingressos estarão à venda a partir desta sexta-feira, 14, às 10h, exclusivamente pelo site Eventim. Confira os preços:
Pista Premium: R$ 1.350,00 (inteira) | R$ 675,00 (meia)
Pista: R$ 750,00 (inteira) | R$ 375,00 (meia)
Cadeira Inferior: R$ 950,00 (inteira) | R$ 475,00 (meia)
Cadeira Superior: R$ 600,00 (inteira) | R$ 300,00 (meia)
Backstage Mirante: R$ 3.090,00 (inteira) | R$ 2.415,00 (meia)
Fan Zone Pista Premium: R$ 2.850,00 (inteira) | R$ 2.175,00 (meia)
Fan Zone Cadeira Inferior: R$ 2.450,00 (inteira) | R$ 1.975,00 (meia)