Guns N’ Roses em Porto Alegre: vendas começam nesta sexta, veja como comprar

Guns N' Roses: turnê passa por oito cidades brasileiras em abril de 2026 (Samir Hussein / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10h15.
As vendas de ingressos para o show do Guns N’ Roses em Porto Alegre em 2026 começam nesta sexta-feira-feira, 12, às 10h.
Além do show já confirmado para o festival Monsters of Rock, em São Paulo, no dia 4 de abril, o grupo norte-americano acrescentou outras oito apresentações no país.
A nova turnê recebe o nome "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things".Onde comprar ingresso para o show dos Guns N' Roses no Brasil?
Axl Rose, Slash e Duff McKagan se reúnem para tocar um repertório baseado em faixas clássicas como “Welcome to the Jungle”, “Paradise City”, “Sweet Child O’ Mine” e “November Rain”.
Os ingressos do Monsters of Rock, que terá Guns N’ Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme e Halestorm, seguem disponíveis exclusivamente na Eventim.
Porto Alegre (RS)
Data: 1/4 — Estádio Beira-Rio
Ticketeira: Eventim
Preços: não divulgados