Príncipe Harry e Meghan Markle retornam ao Reino Unido após seis anos nos EUA

Príncipe Harry e Meghan: família viajou em um avião particular e pousou ao meio-dia no aeroporto de Birmingham (DANIEL LEAL/AFP)
Repórter
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 14h29.
O príncipe Harry, sua esposa, Meghan Markle, e os dois filhos do casal chegaram nesta quarta-feira, 26, ao Reino Unido, onde pretendem se estabelecer por tempo indeterminado após seis anos vivendo nos Estados Unidos.
Segundo veículos da imprensa britânica, a família viajou em um avião particular e pousou ao meio-dia no aeroporto de Birmingham.
Harry, de 41 anos, e Meghan, de 45, viviam na Califórnia desde 2020, quando deixaram de exercer funções como membros ativos da família real.
A saída aconteceu em meio a uma crise com a família, que se intensificou após a publicação do livro de memórias do príncipe, ''O que sobra''.
O retorno ao Reino Unido havia sido revelado pela imprensa na semana passada. Segundo as informações divulgadas, os filhos do casal, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, estão matriculados em uma escola britânica para o início do ano letivo, em setembro.
Harry e Meghan não retomaram funções oficiais na realeza e não há previsão de que isso aconteça. Embora sejam cidadãos comuns, o casal ainda precisa administrar a relação com a monarquia e o vínculo que mantém com a família real.
Meghan, que trabalhou como atriz, chegou a participar de conversas para atuar na série da Netflix "The Gentlemen", filmada na Inglaterra. Segundo a imprensa, porém, ela não fará parte da produção.
A família já teria escolhido uma nova residência. A região de Cotswolds, área rural exclusiva próxima a Oxford, a noroeste de Londres, é apontada pela imprensa britânica como uma das possíveis localizações.
O rei Charles III, de 77 anos, pai de Harry, teria sido informado sobre o retorno do filho mais novo em meados de agosto. Poucas semanas antes, Charles e a rainha Camilla haviam recebido Harry, Meghan e os dois filhos em Londres. Foi o primeiro encontro entre eles em quatro anos.
Em maio de 2025, Harry afirmou em entrevista à BBC que gostaria de se reconciliar com o pai, diagnosticado com câncer dois anos antes. Na ocasião, disse também estar "realmente triste" por não poder mostrar seu país aos filhos.
Ainda não está claro se o príncipe William, irmão mais velho de Harry e herdeiro do trono, e sua esposa, Catherine, foram informados sobre o retorno. Os irmãos estão afastados e, segundo a imprensa, não mantêm contato.
A segurança de Harry e sua família no Reino Unido também continua sendo uma questão sensível. Depois de deixar o país, o casal perdeu a proteção policial sistemática. Harry criticou a decisão em diversas ocasiões, argumentando que ela colocava os filhos em risco.
O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou que a segurança da família e seu financiamento são "um assunto privado".
Uma pesquisa da YouGov indica que mais de 70% dos britânicos consideram que Harry e Meghan deveriam pagar integralmente ou pela maior parte de sua própria segurança.
(Com informações da AFP)