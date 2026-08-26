Príncipe Harry e Meghan Markle retornam ao Reino Unido após seis anos nos EUA

O príncipe Harry, sua esposa, Meghan Markle, e os dois filhos do casal chegaram nesta quarta-feira, 26, ao Reino Unido, onde pretendem se estabelecer por tempo indeterminado após seis anos vivendo nos Estados Unidos.

Segundo veículos da imprensa britânica, a família viajou em um avião particular e pousou ao meio-dia no aeroporto de Birmingham.

Harry, de 41 anos, e Meghan, de 45, viviam na Califórnia desde 2020, quando deixaram de exercer funções como membros ativos da família real.

A saída aconteceu em meio a uma crise com a família, que se intensificou após a publicação do livro de memórias do príncipe, ''O que sobra''.

O retorno ao Reino Unido havia sido revelado pela imprensa na semana passada. Segundo as informações divulgadas, os filhos do casal, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, estão matriculados em uma escola britânica para o início do ano letivo, em setembro.

Harry e Meghan não retomaram funções oficiais na realeza e não há previsão de que isso aconteça. Embora sejam cidadãos comuns, o casal ainda precisa administrar a relação com a monarquia e o vínculo que mantém com a família real.

Relação com a família

Meghan, que trabalhou como atriz, chegou a participar de conversas para atuar na série da Netflix "The Gentlemen", filmada na Inglaterra. Segundo a imprensa, porém, ela não fará parte da produção.

A família já teria escolhido uma nova residência. A região de Cotswolds, área rural exclusiva próxima a Oxford, a noroeste de Londres, é apontada pela imprensa britânica como uma das possíveis localizações.

O rei Charles III, de 77 anos, pai de Harry, teria sido informado sobre o retorno do filho mais novo em meados de agosto. Poucas semanas antes, Charles e a rainha Camilla haviam recebido Harry, Meghan e os dois filhos em Londres. Foi o primeiro encontro entre eles em quatro anos.

Em maio de 2025, Harry afirmou em entrevista à BBC que gostaria de se reconciliar com o pai, diagnosticado com câncer dois anos antes. Na ocasião, disse também estar "realmente triste" por não poder mostrar seu país aos filhos.

Relação com William permanece distante

Ainda não está claro se o príncipe William, irmão mais velho de Harry e herdeiro do trono, e sua esposa, Catherine, foram informados sobre o retorno. Os irmãos estão afastados e, segundo a imprensa, não mantêm contato.

A segurança de Harry e sua família no Reino Unido também continua sendo uma questão sensível. Depois de deixar o país, o casal perdeu a proteção policial sistemática. Harry criticou a decisão em diversas ocasiões, argumentando que ela colocava os filhos em risco.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou que a segurança da família e seu financiamento são "um assunto privado".

Uma pesquisa da YouGov indica que mais de 70% dos britânicos consideram que Harry e Meghan deveriam pagar integralmente ou pela maior parte de sua própria segurança.

(Com informações da AFP)