Fim de uma era? GTA 6 será lançado sem mídia física convencional

A Rockstar Games confirmou uma mudança significativa para o lançamento de Grand Theft Auto VI. Apesar de ganhar uma edição física nas lojas, a embalagem não contará com um disco, algo que acompanha a franquia desde seus primeiros lançamentos.

Em vez da mídia tradicional, os compradores encontrarão apenas um código para download do jogo dentro da caixa. A novidade já está gerando debates entre colecionadores e defensores da preservação dos videogames.

O que virá na caixa?

Segundo as informações divulgadas pela Rockstar, a chamada versão física funcionará como um produto de varejo convencional, mas sem qualquer disco incluído. O conteúdo será um código que permitirá baixar o game digitalmente no PlayStation 5 ou Xbox Series X|S.

A estratégia também permitirá que os jogadores façam o pré-carregamento do título no dia 12 de novembro, antes do lançamento oficial, marcado para 19 de novembro de 2026.

Por que a Rockstar tomou essa decisão?

Embora a empresa não tenha detalhado oficialmente os motivos, fãs apontam que a medida pode ajudar a reduzir vazamentos e spoilers antes da estreia. Grandes lançamentos frequentemente sofrem com cópias físicas chegando às lojas antes da data oficial, permitindo que detalhes da campanha apareçam na internet antecipadamente.

A preocupação faz sentido para a Rockstar, já que, em setembro de 2022, mais de uma hora de imagens de gameplay ainda em desenvolvimento de GTA VI acabou vazando na internet, revelando detalhes inéditos do jogo antes de seu lançamento oficial.

Colecionadores criticam mudança

A ausência de um disco físico também reacendeu uma discussão antiga sobre propriedade digital. Muitos jogadores enxergam a mídia física como uma forma mais segura de preservar jogos ao longo dos anos, enquanto versões baseadas apenas em download dependem da manutenção dos servidores e das lojas digitais.

Com o disco, o final do jogo estaria no YouTube 1 mês antes. Tomar spoiler do final do jogo assim não dá. Tudo vaza. — PLACIDUSAX #GTAVI (@braskemnemesis) June 24, 2026

Nas redes sociais, parte da comunidade demonstrou preocupação com o precedente que a decisão pode abrir. Afinal, se um dos maiores lançamentos da história dos videogames abandonar o disco, outras produtoras podem seguir o mesmo caminho nos próximos anos.

Cada vez tenemos menos propiedad de las cosas que compramos. Suena alentador el futuro por suerte — Nico 🇦🇷 (@Elviss_heart) June 24, 2026

Quando GTA 6 será lançado?

Após adiamentos ao longo do desenvolvimento, a Rockstar mantém o lançamento de "Grand Theft Auto VI" para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Até o momento, uma versão para PC ainda não foi anunciada oficialmente.

A pré-venda começa nesta quinta-feira, 25, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Quanto custa GTA 6?

A edição Standard de GTA 6 custará US$ 79,99 nos Estados Unidos — R$ 418,10 na cotação de hoje. Já a Ultimate Edition será vendida por US$ 99,99 — R$ 522,78, também na cotação desta quarta-feira, 24. Os valores oficiais para o mercado brasileiro ainda não foram divulgados pela Rockstar.

O que sabemos sobre GTA 6

A história será ambientada no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, com o retorno de Vice City como principal cenário da aventura.

A trama acompanha Jason e Lucia, dupla de protagonistas que se envolve em uma grande conspiração criminosa após um golpe dar errado. Os dois personagens serão controláveis ao longo da campanha.