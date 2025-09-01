Brasileiros topariam pagar até R$ 600 para jogar GTA 6, mostra pesquisa

Pagar R$ 600 por um único jogo de videogame ainda soa absurdo para boa parte do público, mas quase metade dos gamers brasileiros diz que faria esse esforço quando GTA 6 chegar às prateleiras. É o que mostra a pesquisa “GTA 6: Hype, consumo e cultura game”.

O levantamento, feito com 1.200 jogadores entre 10 e 20 de junho, revela que 25,1% consideram o preço justo, enquanto 24,2% o acham caro, mas aceitável diante da expectativa. Somados, representam 49,3% dos entrevistados — quase metade do público disposto a pagar o valor sugerido.

Já 26% disseram que desistiriam da compra e 5,3% ainda não sabem se gastarão tanto em um único título. O estudo mostra que 25,3% dos jogadores já compraram um novo console só para jogar GTA 6.

Outros 20,6% chegaram a atualizar seus computadores, mesmo sem previsão oficial de lançamento do game para PC. O hype é tamanho que 45,2% dos entrevistados se dizem muito empolgados, e 55,4% acreditam que até marcas fora da indústria de games deveriam entrar na onda do lançamento.

O preço segue sendo o ponto mais sensível. Rumores indicam que a Rockstar pode cobrar até US$ 100 por GTA 6 — acima dos US$ 70 que viraram padrão nos EUA. No Brasil, com dólar alto e impostos, isso significaria um salto para R$ 500 ou R$ 600, consolidando o jogo como o lançamento mais caro da chamada “era moderna” dos games.

A própria Rockstar e sua controladora, a Take-Two Interactive, já disseram que o título terá um “preço justo”. Mas, até agora, não definiram o que isso significa, deixando milhões de fãs na expectativa, entre a euforia e a preocupação de precisar desembolsar quase dois terços de um salário mínimo por um único game.

O que está em jogo

Nos últimos anos, os lançamentos AAA já vinham testando os limites de preço no Brasil. Se em 2020 ainda era possível encontrar novidades por R$ 250 a R$ 300, a combinação de câmbio e inflação levou o padrão a cerca de R$ 400 em 2025. GTA 6, portanto, pode ser o título que consolida a nova barreira psicológica: a de um game custando o mesmo que um console de geração passada ou até um smartphone de entrada.

Para a indústria, o dado mais relevante é que boa parte dos jogadores não só aceita essa realidade, como já está investindo em hardware com o game em mente. GTA 6 não é apenas um lançamento; é um evento cultural global, capaz de ditar tendências de preço e consumo — no Brasil e fora dele.