Brasileiros topariam pagar até R$ 600 para jogar GTA 6, mostra pesquisa

Repórter
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15h53.
Pagar R$ 600 por um único jogo de videogame ainda soa absurdo para boa parte do público, mas quase metade dos gamers brasileiros diz que faria esse esforço quando GTA 6 chegar às prateleiras. É o que mostra a pesquisa “GTA 6: Hype, consumo e cultura game”.
O levantamento, feito com 1.200 jogadores entre 10 e 20 de junho, revela que 25,1% consideram o preço justo, enquanto 24,2% o acham caro, mas aceitável diante da expectativa. Somados, representam 49,3% dos entrevistados — quase metade do público disposto a pagar o valor sugerido.
Já 26% disseram que desistiriam da compra e 5,3% ainda não sabem se gastarão tanto em um único título. O estudo mostra que 25,3% dos jogadores já compraram um novo console só para jogar GTA 6.
Outros 20,6% chegaram a atualizar seus computadores, mesmo sem previsão oficial de lançamento do game para PC. O hype é tamanho que 45,2% dos entrevistados se dizem muito empolgados, e 55,4% acreditam que até marcas fora da indústria de games deveriam entrar na onda do lançamento.
O preço segue sendo o ponto mais sensível. Rumores indicam que a Rockstar pode cobrar até US$ 100 por GTA 6 — acima dos US$ 70 que viraram padrão nos EUA. No Brasil, com dólar alto e impostos, isso significaria um salto para R$ 500 ou R$ 600, consolidando o jogo como o lançamento mais caro da chamada “era moderna” dos games.
A própria Rockstar e sua controladora, a Take-Two Interactive, já disseram que o título terá um “preço justo”. Mas, até agora, não definiram o que isso significa, deixando milhões de fãs na expectativa, entre a euforia e a preocupação de precisar desembolsar quase dois terços de um salário mínimo por um único game.
Nos últimos anos, os lançamentos AAA já vinham testando os limites de preço no Brasil. Se em 2020 ainda era possível encontrar novidades por R$ 250 a R$ 300, a combinação de câmbio e inflação levou o padrão a cerca de R$ 400 em 2025. GTA 6, portanto, pode ser o título que consolida a nova barreira psicológica: a de um game custando o mesmo que um console de geração passada ou até um smartphone de entrada.
Para a indústria, o dado mais relevante é que boa parte dos jogadores não só aceita essa realidade, como já está investindo em hardware com o game em mente. GTA 6 não é apenas um lançamento; é um evento cultural global, capaz de ditar tendências de preço e consumo — no Brasil e fora dele.