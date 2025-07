GTA 6: preços vazam e data de lançamento é incerta

Novas informações sobre o aguardado GTA 6 apontam que o título será lançado em três versões distintas, incluindo uma edição “Premium” com preço de 109,99 libras (aproximadamente R$ 818). A versão padrão do jogo seria comercializada por 69,99 libras, enquanto a versão deluxe teria um custo de 89,99 libras.

De acordo com um vazamento recente, a edição deluxe oferecerá aos jogadores acesso antecipado a GTA Online, enquanto a versão premium permitirá que os compradores joguem o título completo alguns dias antes do lançamento para o público geral.

De onde veio vazamento

Essas informações foram reveladas por Millie A, através do XCancel, que também mencionou a possibilidade de um novo adiamento para GTA 6. Segundo o vazamento, o lançamento seria transferido para setembro de 2026, quatro meses após a data previamente anunciada pela Rockstar Games, marcada para 26 de maio de 2026.

Embora adiamentos não sejam inesperados (como aconteceu com o lançamento de GTA 5 para PC, que sofreu múltiplos atrasos), a probabilidade de novo atraso é considerada baixa devido à divulgação da data exata de lançamento, ao contrário de uma simples previsão.

Quanto ao preço do GTA 6, é importante observar que rumores anteriores já indicavam que o jogo poderia estabelecer um novo patamar de preços, possivelmente acima de US$ 100, o que se confirma com o vazamento do valor da versão premium em libras.

Padrão premium de preços

Esse aumento no preço não se limita ao GTA 6 ou ao mercado brasileiro. Jogos para o Nintendo Switch 2, como Mario Kart World, terão preços a partir de US$ 79,99, estabelecendo um novo padrão que poderá ser seguido por outros títulos no futuro.

Com base no vazamento de 2022 e nas informações oficiais divulgadas pela Rockstar Games, os fãs estão analisando cada detalhe sobre o novo cenário da franquia. Até o momento, o que se sabe é que a região de Leonida será o maior mapa já visto em um GTA, com possibilidade de novas áreas sendo desbloqueadas ou adicionadas após o lançamento.

A cidade de Vice City, que representa Miami, retorna ao jogo com gráficos mais realistas e um aumento no tamanho e na interatividade de várias regiões, resgatando a ambientação clássica do título.

Ferramenta usa inteligência artificial para deixar GTA 5 ultrarrealista

Por enquanto se trata apenas de uma brincadeira de um grupo de pesquisa da Intel. Mas nada impede que, no futuro, os estúdios possam aprimorar a experiência dos seus jogos com imagens ultrarrealistas geradas por inteligência artificial.

A partir de uma base de fotografias reais de várias cidades no Cityscapes (um tipo de Google Street View para cientistas), um trio de pesquisadores americanos desenvolveu uma ferramenta que as compara com frames do GTA 5. Ao encontrar semelhanças entre o real e o virtual, o sistema aplica as mudanças no jogo, tornando as imagens do jogo muito mais parecidas com a de um filme.

As diferenças são notáveis, especialmente no asfalto (que fica com uma textura mais suave) e em elementos da natureza, como árvores e montanhas, que perdem a aparência pixelada. No gameplay publicado pelo estudo, entretanto, é possível notar que as imagens "corrigidas" pela ferramenta ficaram bem mais frias do que as originais do GTA 5 - isso porque as imagens do Cityscapes foram capturadas por motoristas alemãos, que dirigem em um clima bem diferente da sempre ensolarada Los Angeles.