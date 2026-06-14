Trump diz que acordo com Irã pode ser assinado em horas e critica ataque de Israel

Redação Exame
Publicado em 14 de junho de 2026 às 14h28.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 14, que a assinatura de um acordo de paz com o Irã ainda deve sair nas próximas horas, mesmo após um ataque israelense a Beirute que, segundo ele, atrasou as negociações.
"Isto abalou tudo. Atrasou a assinatura em algumas horas. Era para acontecer agora. Agora está previsto para acontecer dentro de algumas horas", disse Trump em entrevista por telefone ao portal Axios.
O republicano não escondeu a irritação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por causa da ofensiva contra a capital libanesa. "É tão ruim, eu não podia acreditar. Uma hora antes da previsão de assinatura do acordo", afirmou.
Algumas horas antes da declaração de Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou neste sábado, 13, que o memorando de entendimento com os Estados Unidos não será assinado neste domingo, 14, ao contrário do que anunciou o Paquistão, país que faz a mediação entre os dois países em conflito.
“Devemos esperar para conhecer a data exata da assinatura do memorando de entendimento. Embora não venha a ser amanhã, não se pode descartar que ocorra nos próximos dias”, disse Baghaei à agência iraniana "Irna".
Ele enfatizou que o texto discutido “não é um acordo final” entre Irã e EUA, mas “um entendimento que esboça o marco geral da disputa e estabelece que a guerra terminará”.
(Com AFP)