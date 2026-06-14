Trump diz que acordo com Irã pode ser assinado em horas e critica ataque de Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 14, que a assinatura de um acordo de paz com o Irã ainda deve sair nas próximas horas, mesmo após um ataque israelense a Beirute que, segundo ele, atrasou as negociações.

"Isto abalou tudo. Atrasou a assinatura em algumas horas. Era para acontecer agora. Agora está previsto para acontecer dentro de algumas horas", disse Trump em entrevista por telefone ao portal Axios.

O republicano não escondeu a irritação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por causa da ofensiva contra a capital libanesa. "É tão ruim, eu não podia acreditar. Uma hora antes da previsão de assinatura do acordo", afirmou.

Irã negou acordo no final de semana

Algumas horas antes da declaração de Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou neste sábado, 13, que o memorando de entendimento com os Estados Unidos não será assinado neste domingo, 14, ao contrário do que anunciou o Paquistão, país que faz a mediação entre os dois países em conflito.

“Devemos esperar para conhecer a data exata da assinatura do memorando de entendimento. Embora não venha a ser amanhã, não se pode descartar que ocorra nos próximos dias”, disse Baghaei à agência iraniana "Irna".

Ele enfatizou que o texto discutido “não é um acordo final” entre Irã e EUA, mas “um entendimento que esboça o marco geral da disputa e estabelece que a guerra terminará”.

(Com AFP)