Praga dos fãs? Ações da Take Two caem 7% com o adiamento do 'GTA 6'

As ações da Take-Two Interactive Software caíram 7% no pregão estendido desta quinta-feira após a Rockstar Games anunciar um novo adiamento do lançamento de Grand Theft Auto VI para novembro de 2026.

"Pedimos desculpas por estender ainda mais a espera, mas esses meses adicionais nos permitirão finalizar o jogo com a qualidade que vocês esperam e merecem", afirmou a empresa em comunicado.

O aguardado jogo tem data de lançamento marcada, agora, para 19 de novembro de 2026. O primeiro trailer de GTA VI foi lançado em dezembro de 2023. Originalmente previsto para o segundo semestre de 2025, o jogo sofreu diversos adiamentos, com o mais recente ocorrido em maio, quando também foi divulgado um novo trailer.

"Continuamos empolgados e confiantes de que entregaremos uma experiência de entretenimento sem igual", afirmou Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, em um comunicado. "Com a carteira de projetos mais robusta da história da nossa empresa, esperamos alcançar níveis recordes de reservas líquidas no ano fiscal de 2027."

Resultados financeiros

A Take-Two também divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre na quinta-feira. A receita da empresa aumentou 33%, alcançando US$ 1,96 bilhão, superando as estimativas da LSEG de US$ 1,72 bilhão. O crescimento foi impulsionado pelo sucesso de títulos como NBA® 2K26, Borderlands 4, Red Dead Redemption 2, entre outros.

No entanto, a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 133,9 milhões, ou US$ 0,73 por ação, não atendendo às expectativas dos analistas. No mesmo período do ano passado, o prejuízo foi bem maior, de US$ 365,5 milhões, ou US$ 2,08 por ação.

A Take-Two também revisou para cima sua previsão de reservas para o ano fiscal, agora estimando entre US$ 6,38 bilhões e US$ 6,48 bilhões, acima da previsão anterior de US$ 6,05 bilhões a US$ 6,15 bilhões. O ponto médio da nova estimativa é de US$ 6,43 bilhões, superando as projeções de Wall Street de US$ 6,18 bilhões.