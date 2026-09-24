Bitcoin tem leve queda apesar do 5º pregão seguido de entrada de capital nos ETFs

O bitcoin opera em queda nesta quinta-feira, 24, conforme os investidores antecipam mais aumentos de juros do Federal Reserve (Fed) nos Estados Unidos diante do avanço dos preços do petróleo.

Esse desempenho negativo ocorre apesar dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista terem registrado seu quinto pregão consecutivo de entrada de capital. O fluxo de dinheiro acumulado nesses pregões chegou a US$ 2,6 bilhões em benefício dos fundos de BTC nos EUA.

Às 11h19 (horário de Brasília) o bitcoin cai 0,2% em um período de 24 horas, cotado a US$ 84.273.

Pedro Fontes, analista de Research do Mercado Bitcoin (MB), afirma que, depois do avanço recente do bitcoin de US$ 75 mil para US$ 87 mil, uma correção como a que a criptomoeda enfrenta agora é natural.

"O ponto mais importante agora é preservar os US$ 82 mil, antiga resistência da lateralização que precisa se confirmar como suporte", argumenta, usando análise técnica.

Gráfico do bitcoin em 24 de setembro de 2026

Petróleo e juros americanos pressionam o bitcoin

Um ponto a ser observado é se o bitcoin continuará a atrair demanda caso os juros dos EUA continuem tão elevados como atualmente. "O rendimento dos títulos americanos de 10 anos chegou a cerca de 5,15%, maior nível desde 2007, enquanto o de 30 anos alcançou 5,44%, maior patamar desde 2004", destaca o analista do MB.

Fontes explica que o crescimento forte da economia dos EUA, somado à pressão do petróleo sobre a inflação, faz com que o mercado enxergue uma maior probabilidade de nova alta dos juros na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) em outubro.

"Para o bitcoin, juros longos mais elevados representam um obstáculo porque aumentam a atratividade dos títulos americanos e reduzem o incentivo para assumir risco em ativos mais voláteis."

ETFs em 5º pregão positivo

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 346,9 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA. Foi o quinto pregão consecutivo com entrada de capital nesse tipo de fundo.

Os dois maiores alvos do fluxo comprador foram o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 166,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o FBTC, da Fidelity, com US$ 143,2 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi positivo em US$ 104,5 milhões. Esse foi o quarto pregão consecutivo de entrada de recursos.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 75 para os 72 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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