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Que horas estreia a 13ª temporada de 'American Horror Story' hoje?

Três episódios de ‘American Horror Story: 13’ chegam ao Disney+ nesta quinta-feira, 24; veja o calendário completo da temporada

Sarah Paulson: atriz retorna para uma nova temporada de "American Horror Story" (Disney/Divulgação)

Sarah Paulson: atriz retorna para uma nova temporada de "American Horror Story" (Disney/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11h27.

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Os três primeiros episódios da 13ª temporada de "American Horror Story" estreiam nesta quinta-feira, 24, às 22h (horário de Brasília), no Disney+.

Criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk, a produção retorna com uma temporada especial que reúne personagens de diferentes capítulos da antologia de terror.

Que horas estreia a 13ª temporada de 'American Horror Story'?

A nova temporada chega ao Disney+ às 22h desta quinta-feira, 24, com os episódios 1, 2 e 3. A série também terá exibição simultânea no canal FX.

Quantos episódios a nova temporada terá?

Ao todo, a temporada terá 13 episódios. Após os três capítulos de estreia, outros três chegam em 1º de outubro. Os lançamentos seguintes serão semanais, às quintas-feiras, de acordo com o calendário divulgado pelo Disney+ para o Brasil: :contentReference[oaicite:3]{index=3}

  • 24 de setembro: episódios 1, 2 e 3
  • 1º de outubro: episódios 4, 5 e 6
  • 8 de outubro: episódios 7 e 8
  • 15 de outubro: episódios 9 e 10
  • 22 de outubro: episódios 11 e 12
  • 29 de outubro: episódio 13

Sobre o que vai ser a 13ª temporada?

Intitulada "American Horror Story: 13", a nova temporada aposta em um crossover entre personagens conhecidos da franquia. A história recupera elementos de produções como "Murder House", "Coven", "Freak Show" e "Cult".

A trama acompanha Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, um funcionário de uma casa de repouso contratado para cuidar de um paciente rico com um passado misterioso.

Treinado por Constance Langdon, personagem de Jessica Lange, Ben se envolve em acontecimentos que conectam diferentes histórias da série.

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Elenco da 13ª temporada

O retorno de personagens clássicos é um dos destaques da nova temporada de "American Horror Story", que reúne nomes conhecidos da franquia.

O elenco conta com Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari, Jamie Brewer, John Carroll Lynch, John Waters, Mena Suvari, Madelaine Petsch e Alex Consani.

Entre os novos integrantes estão Paul Anthony Kelly, Avantika, Frances Conroy e Nicolas Alexander Chavez.

Acompanhe tudo sobre:SériesDisney

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