O diferencial do "Pré-MBA": por que entender a lógica de negócios da IA coloca você à frente Treinamento prático da Saint Paul em parceria com a EXAME ensina executivos a aplicarem soluções de tecnologia com foco em resultados corporativos

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