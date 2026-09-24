O diferencial do "Pré-MBA": por que entender a lógica de negócios da IA coloca você à frente (Magnific)
Jornalista
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11h26.
A exigência por profissionais que dominam a inteligência artificial no ambiente corporativo cresce em ritmo acelerado. No entanto, a maior demanda das empresas não é por programadores, mas por lideranças que compreendem a lógica de negócios e sabem aplicar ferramentas digitais para gerar receita e eficiência.
Pesquisa da consultoria PwC indica que executivos capazes de integrar inovação à estratégia corporativa garantem maior crescimento em suas áreas. O mercado busca profissionais que saibam avaliar investimentos, automatizar processos e liderar equipes em um cenário orientado a dados.
Para suprir essa lacuna e acelerar a formação de executivos, a Saint Paul Escola de Negócios e a EXAME estruturaram um treinamento focado na aplicação direta da tecnologia no ambiente empresarial.
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Compreender o funcionamento técnico dos algoritmos sem saber como eles geram valor financeiro limita a expansão profissional. O verdadeiro diferencial do mercado atual é saber usar a tecnologia para resolver problemas reais de gestão, marketing, finanças e operações.
Estudos do MIT Sloan Management Review mostram que decisões tomadas com base em modelos digitais aumentam a produtividade corporativa. O profissional que domina esses conceitos ganha voz ativa nas reuniões e assume posição de destaque na tomada de decisão estratégica.
A capacitação em conceitos fundamentais permite identificar gargalos operacionais e propor soluções viáveis de baixo custo. Esse conhecimento prepara o profissional para assumir novos projetos de grande impacto dentro das organizações.
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O programa do treinamento foi estruturado para entregar conhecimento aplicável de forma direta e sem jargões desnecessários. Entre os principais tópicos abordados na formação estão:
Análise de retorno sobre o investimento em novos projetos.
Automação e otimização de processos internos.
Uso estratégico de dados no planejamento corporativo.
Modelos de governança digital e segurança.
Essas ferramentas ajudam o participante a diagnosticar oportunidades dentro da própria empresa e a construir propostas de inovação com alto retorno financeiro.
A estrutura das aulas foi pensada para atender profissionais com rotina intensa que precisam atualizar suas competências rapidamente. O conteúdo conecta teoria de negócios com estudos de caso reais e simulações do ambiente corporativo.
Ao final das aulas, o aluno adquire autonomia para dialogar com equipes técnicas, avaliar sistemas e liderar a transformação digital em seu setor. O treinamento oferece certificação reconhecida e material de apoio completo.
O valor reduzido do investimento busca democratizar o acesso ao ensino de alta gestão ministrado por uma das principais escolas de negócios do país em parceria com um dos maiores veículos de economia do Brasil.
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