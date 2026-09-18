GTA 6: novo vazamento expõe supostos arquivos internos da Rockstar Games

RESUMO | Um suposto vazamento de GTA 6 teria colocado cerca de 200 GB de dados da Rockstar Games em circulação. Segundo o GamesRadar+, o pacote reuniria código-fonte, ferramentas de desenvolvimento e arquivos de GTA 6 e GTA 5. A Rockstar Games não confirmou a autenticidade do material.

O material reuniria arquivos de diferentes projetos do estúdio, incluindo conteúdos associados a GTA 6, código-fonte, ferramentas de desenvolvimento e elementos de versões anteriores de GTA 5.

Um novo suposto vazamento envolvendo GTA 6 teria colocado cerca derelacionados ao desenvolvimento da Rockstar Games em circulação.

Segundo informações publicadas pelo GamesRadar+, o pacote teria arquivos antigos do próximo jogo da franquia, além de recursos utilizados internamente pela desenvolvedora. Entre os dados mencionados estão documentos técnicos e materiais ligados a etapas anteriores de produção.

Parte dos arquivos supostamente estaria relacionada a projetos cancelados ou descartados de GTA 5. Fãs identificaram referências a uma possível expansão com a presença de Liberty City, cidade fictícia inspirada em Nova York, e ao DLC Agent Trevor, conteúdo que teria sido planejado para o jogo e nunca lançado.

Outros registros apontariam para elementos do mapa e fases iniciais de criação de GTA 6. A Rockstar Games ainda não confirmou a autenticidade dos arquivos nem informou se o conteúdo divulgado corresponde a materiais reais de seus projetos internos.

O que já foi confirmado sobre GTA 6?

Desenvolvido pela Rockstar Games, GTA 6 será o primeiro novo capítulo principal da série em 13 anos após o lançamento de GTA 5, em 2013. O título anterior se tornou um dos jogos mais vendidos da história da indústria de videogames.

A nova produção terá como cenário uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos, com a cidade de Vice City como principal ambiente da narrativa. O local foi apresentado originalmente no primeiro GTA e ganhou destaque próprio em GTA Vice City, lançado em 2002.

A história acompanha dois protagonistas, Lucia e Jason, personagens envolvidos com atividades criminosas em uma dinâmica inspirada na dupla Bonnie e Clyde. A Rockstar descreve o jogo como uma experiência de mundo aberto ambientada em uma nova versão de Vice City.

GTA 6 tem lançamento previsto para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026. Até o momento, a Rockstar Games não anunciou uma edição para computadores.

O que teria sido divulgado no vazamento de GTA 6?

Segundo o GamesRadar+, o pacote teria cerca de 200 GB, com código-fonte, ferramentas de desenvolvimento, documentos técnicos e arquivos ligados a GTA 6 e GTA 5.

O vazamento de GTA 6 foi confirmado pela Rockstar Games?

Não. A Rockstar Games ainda não confirmou a autenticidade dos arquivos nem informou se o conteúdo pertence a projetos internos do estúdio.

Quais conteúdos cancelados de GTA 5 aparecem nos arquivos?

Fãs identificaram referências a uma possível expansão com Liberty City e ao DLC Agent Trevor, conteúdos que teriam sido planejados para GTA 5, mas nunca foram lançados.

Onde será ambientado GTA 6?

GTA 6 terá como cenário uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos, com Vice City como principal ambiente da narrativa.

Quem são os protagonistas de GTA 6?

Lucia e Jason são os protagonistas de GTA 6. Os personagens participam de atividades criminosas em uma dinâmica inspirada na dupla Bonnie e Clyde.

Quando GTA 6 será lançado?

GTA 6 tem lançamento previsto para 19 de novembro de 2026 no PlayStation 5 e no Xbox Series X/S. A Rockstar Games ainda não anunciou uma versão para computadores.