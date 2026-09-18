Xbox oferece 'Sea of Thieves' e 'Hell Let Loose' de graça por tempo limitado; veja com baixar

Quem procura um jogo para aproveitar neste fim de semana ganhou duas opções no Xbox. A Microsoft liberou o acesso temporário a "Sea of Thieves" e "Hell Let Loose: Vietnam", permitindo que jogadores experimentem as experiências multiplayer por um período limitado.

A promoção faz parte do programa Free Play Days, que disponibiliza jogos para usuários do ecossistema Xbox. A oferta começou na quinta-feira, 17, e estará disponível até o domingo, 20.

'Sea of Thieves' fica disponível gratuitamente

"Sea of Thieves" é um jogo de aventura multiplayer desenvolvido pela Rare, no qual os jogadores assumem o papel de piratas e exploram um mundo aberto repleto de ilhas, navios e desafios.

A experiência permite navegar pelos mares, procurar tesouros e participar de confrontos com outros jogadores. O trabalho em equipe é um dos elementos centrais da jogabilidade.

Durante a promoção, os interessados podem aproveitar o jogo sem precisar comprar a versão completa, dentro das condições estabelecidas pela oferta.

'Hell Let Loose: Vietnam' precisa de assinatura

A segunda opção é "Hell Let Loose: Vietnam", um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado na Guerra do Vietnã.

O título prioriza combates táticos, trabalho em equipe e disputas multiplayer em larga escala. A proposta oferece uma experiência diferente da aventura de piratas de "Sea of Thieves".

Para ter acesso gratuito ao jogo, é necessário ter uma assinatura do Xbox Game Pass.

Como aproveitar a promoção

Para conferir a oferta, os jogadores podem: