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Xbox oferece 'Sea of Thieves' e 'Hell Let Loose' de graça por tempo limitado; veja com baixar

Promoção temporária permite experimentar títulos de ação e multiplayer durante o fim de semana, com condições diferentes para cada jogo

Xbox: Microsoft oferece acesso gratuito a dois jogos por tempo limitado; confira as plataformas e os requisitos para participar (Sezgin Pancar/Getty Images)

Xbox: Microsoft oferece acesso gratuito a dois jogos por tempo limitado; confira as plataformas e os requisitos para participar (Sezgin Pancar/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14h00.

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Quem procura um jogo para aproveitar neste fim de semana ganhou duas opções no Xbox. A Microsoft liberou o acesso temporário a "Sea of Thieves" e "Hell Let Loose: Vietnam", permitindo que jogadores experimentem as experiências multiplayer por um período limitado.

A promoção faz parte do programa Free Play Days, que disponibiliza jogos para usuários do ecossistema Xbox. A oferta começou na quinta-feira, 17, e estará disponível até o domingo, 20.

'Sea of Thieves' fica disponível gratuitamente

"Sea of Thieves" é um jogo de aventura multiplayer desenvolvido pela Rare, no qual os jogadores assumem o papel de piratas e exploram um mundo aberto repleto de ilhas, navios e desafios.

A experiência permite navegar pelos mares, procurar tesouros e participar de confrontos com outros jogadores. O trabalho em equipe é um dos elementos centrais da jogabilidade.

Durante a promoção, os interessados podem aproveitar o jogo sem precisar comprar a versão completa, dentro das condições estabelecidas pela oferta.

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'Hell Let Loose: Vietnam' precisa de assinatura

A segunda opção é "Hell Let Loose: Vietnam", um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado na Guerra do Vietnã.

O título prioriza combates táticos, trabalho em equipe e disputas multiplayer em larga escala. A proposta oferece uma experiência diferente da aventura de piratas de "Sea of Thieves".

Para ter acesso gratuito ao jogo, é necessário ter uma assinatura do Xbox Game Pass.

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Como aproveitar a promoção

Para conferir a oferta, os jogadores podem:

  1. Acessar a Microsoft Store ou o aplicativo Xbox.
  2. Procurar por "Sea of Thieves" ou "Hell Let Loose: Vietnam".
  3. Verificar as condições de acesso gratuito e os requisitos de assinatura.
  4. Instalar o jogo e aproveitar o período promocional.
Acompanhe tudo sobre:XboxGamesJogos

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