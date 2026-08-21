De ENHYPEN a Mariah Carey: confira os lançamentos da semana no Brasil e no mundo

A semana chega ao fim com lançamentos para diferentes públicos. Entre os destaques estão o novo projeto do ENHYPEN, a nova faixa de Fontaines D.C., a colaboração de Mariah Carey com Rochelle Jordan e novidades de artistas brasileiros como Projota, Arlindinho e Dilsinho.

Confira os lançamentos do mundo da música desta semana:

ENHYPEN lança novo capítulo de sua era vampiresca

O ENHYPEN apresenta nesta sexta-feira, 21, o miniálbum "THE SIN : BLISS", oitavo EP da carreira. O projeto tem seis faixas e dá continuidade à narrativa iniciada em "THE SIN: VANISH", lançado em janeiro.

A faixa "Bloody Paradise" é um dos principais destaques do novo trabalho. O disco também marca o primeiro comeback do grupo após a formação passar a contar com seis integrantes.

A nova produção mantém a estética de fantasia sombria e a narrativa de vampiros que se tornou parte da identidade recente do grupo.

Carly Rae Jepsen prepara nova fase pop

A cantora lançou "Don't Leave Me on the Dance Floor", faixa que antecede o álbum duplo "Day and Night", previsto para 18 de setembro.

O projeto terá 24 faixas divididas entre os conceitos "Day" e "Night". A primeira parte explora referências mais orgânicas e psicodélicas, enquanto a segunda aposta em uma sonoridade mais dançante e marcada por sintetizadores.

A música chega depois de "On Wires" e "After All", que apresentaram a nova fase da cantora ao público.

Fontaines D.C. abre caminho para novo álbum

O Fontaines D.C. voltou ao circuito de lançamentos com "Marianne", primeiro single da banda em 2026. A música antecipa o quinto álbum do grupo, "Dopamine Chamber", que será lançado em outubro. A faixa apresenta uma sonoridade mais eletrônica, com sintetizadores atmosféricos e uma abordagem diferente da produção anterior.

Mariah Carey revisita 'Glitter'

Mariah Carey resgata uma de suas músicas mais conhecidas em uma nova versão de "Didn't Mean To Turn You On", desta vez com participação de Rochelle Jordan.

A faixa faz parte da preparação para a edição comemorativa de 25 anos da trilha sonora de "Glitter", que ganhará sua primeira edição em vinil e uma versão digital expandida com gravações inéditas. O projeto está previsto para outubro.

Nickelback aposta no rock pesado

A banda aparece entre as novidades da semana com a música "Rattle The Cage", primeiro single do próximo álbum da banda, "Everything Under The Sun".

A faixa conta com participação do guitarrista John 5 e aposta em riffs mais pesados. O álbum será lançado em 30 de outubro e será o primeiro trabalho de inéditas do grupo desde "Get Rollin'", de 2022.

FLO e DENNIS se encontram em remix de "Leak It"

O trio britânico FLO lançou o remix de "Leak It" que conta com a participação do DJ brasileiro DENNIS. A nova versão aproxima o R&B do grupo à sonoridade do funk, criando uma colaboração entre artistas de cenas musicais distintas.

Dilsinho e Doce Encontro lançam pagode melódico

Dilsinho e Doce Encontro se unem em "After - Ao Vivo", novo lançamento que reúne os dois nomes em um registro ao vivo em uma faixa que combina pagode e samba romântico.

Projota lança mais um rap com 'Velho Rei'

Projota apresenta "Velho Rei", com o Dj Caique e Tayob J. novo single que marca mais uma etapa de sua atual fase musical. A faixa chega com o rapper retomando elementos de sua identidade no rap nacional e trazendo uma abordagem ligada à própria trajetória.

Releitura de clássico de Bezerra da Silva

Rael, Léo da Bodega e Los Brasileros se encontram em "A Semente", nova versão de um dos clássicos do samba de Bezerra da Silva.

Arlindinho revisita o clássico da música brasileira

Arlindinho revisita o clássico do samba “Quem Te Protege Não Dorme” em uma colaboração especial com Gilsinho. O lançamento ganha um significado ainda maior por reunir o artista à voz de Gilsinho, que morreu em setembro do ano passado, deixando uma trajetória marcada por sua contribuição ao samba e à música brasileira.