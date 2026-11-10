GTA 6 está pronto e download já está liberado no PS5 e Xbox Series X|S, diz CEO

A Rockstar Games divulgou nesta terça-feira, 10, um vídeo de GTA 6 para anunciar o início do pré-carregamento nos consoles. O recurso permite baixar os arquivos antes da estreia, marcada para 19 de novembro, no PS5 e no Xbox Series X|S.

A publicação ocorre após Strauss Zelnick, presidente-executivo da Take-Two, empresa que controla a Rockstar, afirmar que o desenvolvimento do jogo foi concluído. A declaração foi feita durante a apresentação de resultados da companhia na segunda-feira, 9.

O vídeo divulgado nesta terça acompanha a abertura dos downloads antecipados. Já o trailer de lançamento foi publicado em 15 de outubro e pode ser assistido no site da Rockstar.

O que significa a conclusão do desenvolvimento de GTA 6?

Segundo Zelnick, a Rockstar encerrou o desenvolvimento da versão principal do jogo. Essa etapa é conhecida na indústria como Gold, expressão que indica que a versão destinada à distribuição foi finalizada.

O marco não impede que a equipe continue a trabalhar em correções e ajustes. Atualizações podem ser distribuídas separadamente, inclusive no dia da estreia. A conclusão dessa etapa, portanto, não significa que o jogo deixará de receber intervenções antes de chegar aos consumidores.

Como baixar GTA 6 antes do lançamento?

No PS5, o pré-carregamento do GTA 6 começou à meia-noite desta terça-feira, 10, conforme o horário local de cada região. No Xbox Series X|S, a liberação ocorreu simultaneamente no mundo à meia-noite GMT — equivalente às 21h de segunda-feira, 9, no horário de Brasília.

Quem adquiriu a versão digital pode configurar o console para baixar os arquivos automaticamente. No aparelho da Sony, é necessário habilitar o download automático e manter o videogame ligado ou em modo de repouso, com conexão à internet.

Nos consoles da Microsoft, as atualizações automáticas precisam estar ativadas, e o aparelho deve permanecer ligado ou em modo de suspensão.

Quanto espaço GTA 6 exige no PS5?

A PlayStation orienta os jogadores a reservar 212 GB de armazenamento para o pré-carregamento. O espaço disponível pode ser consultado no menu de configurações do console, na seção “Armazenamento”.

Baixar os arquivos antecipadamente não libera o acesso ao jogo. A abertura está prevista para a meia-noite de 19 de novembro, no horário local, tanto no PS5 quanto no Xbox Series X|S.

O que já se sabe sobre o GTA 6?

GTA 6: Jason e Lucía conduzem a trama, que terá missões em dupla, exploração fora da cidade e atividades como mergulho e basquete. (Reprodução)

Com lançamento previsto para 19 de novembro, GTA 6 terá dois protagonistas, uma história centrada na relação entre eles e o retorno a Vice City, cidade inspirada em Miami. O jogo da Rockstar Games chegará ao PlayStation 5 e ao Xbox Series, enquanto a versão para computadores ainda não tem data divulgada.

Nas últimas semanas, a produtora apresentou informações sobre o título por meio de entrevistas e de um trailer, vídeo de divulgação, na Netflix. O lançamento dará continuidade a uma franquia que acumula mais de 475 milhões de cópias vendidas no mundo.

Veja os detalhes sobre a história, as atividades disponíveis, os preços e o cenário do jogo.

Quem São os Protagonistas de GTA 6?

Jason Duval e Lucía Caminos, dois ex-detentos que passam a atuar como uma dupla de assaltantes, conduzem a trama. A parceria segue a referência de Bonnie e Clyde, casal que ficou conhecido por crimes nos Estados Unidos.

A relação entre os protagonistas terá participação na experiência do jogador. Segundo os criadores, ações como cumprir missões juntos e responder às mensagens trocadas entre os personagens poderão reforçar esse vínculo. Será possível alternar o controle entre Jason e Lucía a qualquer momento.

O elenco também inclui um hacker que demonstra paranoia, um gerente de clube de striptease e duas rappers que trabalham como influenciadoras digitais.

A premissa mantém a linha adotada pela série desde sua estreia, em 1997: histórias de personagens ligados ao crime em cidades dos Estados Unidos.

Onde acontece a história?

GTA 6: Vice City, cidade fictícia que será palco do jogo, é inspirada em Miami. (Rockstar Games/Gameinformer/Divulgação)

O estado de Leonida, território fictício inspirado na Flórida, será o cenário de GTA 6. Uma das áreas da história é Vice City, que reproduz referências de Miami e já serviu de palco para o jogo lançado em 2002.

Os materiais de divulgação mostram bairros com características próprias e personagens que ocupam as ruas da cidade. A exploração também se estende a regiões fora do perímetro urbano.

Entre os ambientes estão uma área de pântanos inspirada nos Everglades, na Flórida, e um arquipélago tropical. Esses locais terão espécies de animais que fazem parte do universo do jogo.

Segundo a Rockstar, o mapa terá aproximadamente o dobro da área do título anterior. A quantidade de edifícios com acesso ao interior será dez vezes maior.

Quais atividades estarão disponíveis?

Assaltos, perseguições e confrontos com policiais e criminosos fazem parte das mecânicas de GTA 6. As missões incluem roubos, assassinatos e tráfico de drogas, enquanto o formato de mundo aberto permite explorar o mapa fora dessas tarefas.

Como nos jogos anteriores, o personagem poderá atacar pedestres e disparar armas pelas ruas. A reação das forças de segurança aumentará conforme os crimes cometidos pelo jogador.

Fora das missões, haverá atividades como mergulho, basquete e canoagem. Motocicletas, aviões e motos aquáticas estarão entre os veículos disponíveis.

O jogo também terá mudanças na aparência dos personagens conforme seus hábitos de alimentação.

No lançamento, GTA 6 terá apenas o modo individual. A modalidade online, ainda sem anúncio, é esperada para o próximo ano.

O que muda em relação aos jogos anteriores?

Desenvolvido para a geração atual de consoles, GTA 6 terá avanços nos gráficos e no nível de detalhes em comparação com seu antecessor, lançado há 13 anos.

A Rockstar criou uma unidade em Los Angeles para produzir e animar personagens não jogáveis, aqueles controlados pelo próprio sistema. A equipe tem a função de atribuir características e comportamentos a cada um deles.

Lucía também marca o retorno de uma mulher ao grupo de protagonistas da franquia, algo que não ocorria desde o primeiro GTA. A escolha acontece após décadas de críticas à representação feminina na série.

Um álbum oficial acompanhará o lançamento, com músicas de Travis Scott, do porto-riquenho Rauw Alejandro e da dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso.

Quanto custará GTA 6?

A edição básica do GTA 6 terá preço de US$ 79,99, com valor de R$ 420 no Brasil. Já a edição especial custará US$ 99,99 e oferecerá bônus para uso no jogo, como armas e carros.

A compra poderá ser feita em formato digital ou em uma embalagem física. Segundo a Rockstar, porém, a caixa terá somente um código para baixar o título, sem disco.

Quem adquiriu o jogo na pré-venda poderá iniciar o download, a transferência dos arquivos para o console, em 10 de novembro. O acesso ao conteúdo será liberado apenas no dia 19, data oficial de lançamento.

Uma versão para PC é esperada, mas ainda não há previsão divulgada para sua chegada.