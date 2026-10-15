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GTA 6 ganha trailer de lançamento a um mês da estreia e surpreende fãs com cenas inéditas

Vídeo apresenta cenas de Jason e Lucia em Leonida; jogo chega aos consoles em 19 de novembro.

GTA 6: Rockstar divulga trailer de lançamento com cenas inéditas (Reprodução)

GTA 6: Rockstar divulga trailer de lançamento com cenas inéditas (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10h57.

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A Rockstar Games divulgou nesta quinta-feira, 15, no YouTube, o trailer de lançamento de GTA 6, previsto para chegar aos consoles em 19 de novembro. Publicado após novos vazamentos, o vídeo reúne cenas inéditas do jogo e integra a campanha de divulgação a pouco mais de um mês da estreia.

A prévia apresenta mais detalhes de Jason e Lucia, protagonistas envolvidos em uma conspiração criminosa no estado fictício de Leonida. A trama começa quando um serviço aparentemente simples dá errado e leva a dupla a uma situação que exige confiança mútua para sobreviver.

O vídeo mostra veículos, personagens secundários e cenários de Leonida durante o dia e à noite. O relacionamento amoroso dos protagonistas também aparece entre os elementos da história.

Campanha de Divulgação e Trilha Sonora

O lançamento sucede a apresentação estendida de agosto, exibida primeiro na Netflix e depois disponibilizada nos canais oficiais da Rockstar. Na ocasião, a empresa apresentou uma demonstração capturada inteiramente no PlayStation 5.

Em setembro e outubro, a divulgação também incluiu informações sobre as estações de rádio e o anúncio de um álbum associado ao jogo. A seleção musical e a programação das rádios fazem parte da identidade da série Grand Theft Auto.

Pré-Carregamento e Suporte em Português

O pré-carregamento, download antecipado dos arquivos do jogo, começa em 12 de novembro, uma semana antes da estreia.

A loja oficial lista português do Brasil entre os idiomas compatíveis, mas não especifica nessa relação se haverá dublagem.

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