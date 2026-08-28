Alex Warren, Olivia Rodrigo, Erykah Badu, Xamã e mais: veja os lançamentos da semana

Lançamentos da semana: Novos trabalhos e músicas inéditas movimentam a semana com artistas brasileiros e internacionais de diferentes gêneros (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19h20.
A semana chega ao fim com uma leva bastante variada de novidades na música, passando pelo pop internacional, rap, funk, sertanejo, MPB, rock e pagode. Entre os destaques estão novos trabalhos de Alex Warren, Xamã, Erykah Badu, Interpol, MC PH e Carol Biazin, além de faixas inéditas de nomes como Olivia Rodrigo, Pabllo Vittar, Marina Sena e OneRepublic.
Confira os lançamentos:
Alex Warren lança seu segundo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 28. Com 13 faixas, "WILDCHILD" chega depois do sucesso de "Ordinary" e aposta em uma abordagem mais pessoal, incluindo referências à infância do cantor e ao pai, que morreu quando ele tinha nove anos. O disco também conta com participação de John Mayer.
Erykah Badu retorna com seu primeiro álbum completo em 11 anos. Produzido em parceria com The Alchemist, "Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment" reúne a voz característica da artista com uma produção marcada pelo hip-hop e aborda temas ligados a relações, tecnologia, política de gênero e transformações sociais.
JENNIE, do BLACKPINK, também está entre os grandes lançamentos desta sexta-feira, 28, com o EP "Fallen Angel". O projeto chega poucos meses depois da passagem da cantora pelo álbum "Ruby", seu primeiro trabalho solo.
O Interpol retorna com "This Mirror Weighs a Ton", novo álbum produzido por Andrew Wyatt. O trabalho mantém a atmosfera pós-punk característica da banda e adiciona novas texturas com sintetizadores, cordas e elementos orquestrais.
Xamã apresenta um álbum de oito faixas inspirado em encontros, desencontros e relacionamentos. "Flerte" mistura rap com afrobeat, amapiano, dancehall, house e influências latinas, além de participações de Ludmilla, L7NNON, Amabbi, NP e Nomad. A experiência do artista como ator também influenciou a construção das músicas, com referências à linguagem do cinema.
Carol Biazin fecha o ciclo de "No Escuro, Quem É Você?" com o EP "assumo os riscos". O projeto tem seis músicas e funciona como uma despedida da era anterior da cantora.
Sandra Sá também está entre os destaques nacionais da semana com "Indo Pra Dentro", novo trabalho que amplia a presença da cantora na programação de lançamentos brasileiros.
O Jota Quest se une ao legado de Tim Maia em "Dance Enquanto é Tempo", projeto comemorativo desenvolvido em parceria com Carmelo Maia, filho do cantor. O álbum reúne 16 faixas entre sucessos e lados B da obra de Tim, com participações de artistas como Thiaguinho, Negra Li e Tony Tornado.
MC PH parte do funk paulista para construir uma proposta de identidade nacional em "A Era de Ouro". O álbum reúne nomes como MC Hariel, MC Marks, MC IG, MC GP e MC J Vila, além de explorar referências à cultura brasileira, aos bailes e à estética das periferias.
Michel Teló apresenta a segunda edição de "Sertanejinho do Teló", com dez faixas que revisitam músicas conhecidas do público em novas combinações. O projeto foi gravado em São Paulo e aposta na memória afetiva do sertanejo brasileiro.
Murilo Huff lança o álbum ao vivo "Du Nada", gravado em Goiânia. O projeto tem oito faixas, incluindo a inédita "Pior Saudade", e ganhou também uma versão audiovisual com videoclipes das músicas.
Olivia Rodrigo lança "Serena Joy", música inspirada na personagem de mesmo nome de "O Conto da Aia", de Margaret Atwood. A faixa foi apresentada anteriormente em um show intimista para fãs e chegou oficialmente às plataformas em 24 de agosto.
O Queens of the Stone Age apresenta "Insignificant Other", segundo single do próximo álbum "Perfecth", previsto para outubro. A faixa acompanha o lançamento anterior, "Easy Street", e antecipa uma nova fase da banda liderada por Josh Homme.
Os Jonas Brothers chegam com "Listen When Sad", nova música que integra a sequência de lançamentos do trio.
O OneRepublic também aparece entre as novidades internacionais com "Pay That Toll", single lançado nesta sexta-feira, 28. A música tem 2 minutos e 47 segundos e já está disponível nas plataformas digitais.
Junior Lima apresenta "Labirinto", nova faixa que chega às plataformas nesta semana e amplia a atual fase solo do cantor.
Pabllo Vittar e Urias se unem em "Body Type", colaboração que vinha sendo antecipada pelas artistas nas redes sociais antes de chegar às plataformas.
Marina Sena apresenta "Taiobeiras (folha grande)", single lançado em 26 de agosto. O título faz referência à cidade mineira onde a cantora nasceu.
O Pixote completa a seleção nacional da semana com "Raio X", novo single do grupo de pagode.