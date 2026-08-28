Alex Warren, Olivia Rodrigo, Erykah Badu, Xamã e mais: veja os lançamentos da semana

A semana chega ao fim com uma leva bastante variada de novidades na música, passando pelo pop internacional, rap, funk, sertanejo, MPB, rock e pagode. Entre os destaques estão novos trabalhos de Alex Warren, Xamã, Erykah Badu, Interpol, MC PH e Carol Biazin, além de faixas inéditas de nomes como Olivia Rodrigo, Pabllo Vittar, Marina Sena e OneRepublic.

Confira os lançamentos:

Álbuns

Alex Warren - 'WILDCHILD'

Alex Warren lança seu segundo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 28. Com 13 faixas, "WILDCHILD" chega depois do sucesso de "Ordinary" e aposta em uma abordagem mais pessoal, incluindo referências à infância do cantor e ao pai, que morreu quando ele tinha nove anos. O disco também conta com participação de John Mayer.

Erykah Badu - 'Before the World Blows'

Erykah Badu retorna com seu primeiro álbum completo em 11 anos. Produzido em parceria com The Alchemist, "Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment" reúne a voz característica da artista com uma produção marcada pelo hip-hop e aborda temas ligados a relações, tecnologia, política de gênero e transformações sociais.

JENNIE - 'Fallen Angel'

JENNIE, do BLACKPINK, também está entre os grandes lançamentos desta sexta-feira, 28, com o EP "Fallen Angel". O projeto chega poucos meses depois da passagem da cantora pelo álbum "Ruby", seu primeiro trabalho solo.

Interpol - 'This Mirror Weighs a Ton'

O Interpol retorna com "This Mirror Weighs a Ton", novo álbum produzido por Andrew Wyatt. O trabalho mantém a atmosfera pós-punk característica da banda e adiciona novas texturas com sintetizadores, cordas e elementos orquestrais.

Xamã - 'Flerte'

Xamã apresenta um álbum de oito faixas inspirado em encontros, desencontros e relacionamentos. "Flerte" mistura rap com afrobeat, amapiano, dancehall, house e influências latinas, além de participações de Ludmilla, L7NNON, Amabbi, NP e Nomad. A experiência do artista como ator também influenciou a construção das músicas, com referências à linguagem do cinema.

Carol Biazin - 'assumo os riscos'

Carol Biazin fecha o ciclo de "No Escuro, Quem É Você?" com o EP "assumo os riscos". O projeto tem seis músicas e funciona como uma despedida da era anterior da cantora.

Sandra Sá - 'Indo Pra Dentro'

Sandra Sá também está entre os destaques nacionais da semana com "Indo Pra Dentro", novo trabalho que amplia a presença da cantora na programação de lançamentos brasileiros.

Jota Quest e Tim Maia - 'Dance Enquanto é Tempo'

O Jota Quest se une ao legado de Tim Maia em "Dance Enquanto é Tempo", projeto comemorativo desenvolvido em parceria com Carmelo Maia, filho do cantor. O álbum reúne 16 faixas entre sucessos e lados B da obra de Tim, com participações de artistas como Thiaguinho, Negra Li e Tony Tornado.

MC PH - 'A Era de Ouro'

MC PH parte do funk paulista para construir uma proposta de identidade nacional em "A Era de Ouro". O álbum reúne nomes como MC Hariel, MC Marks, MC IG, MC GP e MC J Vila, além de explorar referências à cultura brasileira, aos bailes e à estética das periferias.

Michel Teló - 'Sertanejinho do Teló 2'

Michel Teló apresenta a segunda edição de "Sertanejinho do Teló", com dez faixas que revisitam músicas conhecidas do público em novas combinações. O projeto foi gravado em São Paulo e aposta na memória afetiva do sertanejo brasileiro.

Murilo Huff - 'Du Nada'

Murilo Huff lança o álbum ao vivo "Du Nada", gravado em Goiânia. O projeto tem oito faixas, incluindo a inédita "Pior Saudade", e ganhou também uma versão audiovisual com videoclipes das músicas.

Singles

Olivia Rodrigo - 'Serena Joy'

Olivia Rodrigo lança "Serena Joy", música inspirada na personagem de mesmo nome de "O Conto da Aia", de Margaret Atwood. A faixa foi apresentada anteriormente em um show intimista para fãs e chegou oficialmente às plataformas em 24 de agosto.

Queens of the Stone Age - 'Insignificant Other'

O Queens of the Stone Age apresenta "Insignificant Other", segundo single do próximo álbum "Perfecth", previsto para outubro. A faixa acompanha o lançamento anterior, "Easy Street", e antecipa uma nova fase da banda liderada por Josh Homme.

Jonas Brothers - 'Listen When Sad'

Os Jonas Brothers chegam com "Listen When Sad", nova música que integra a sequência de lançamentos do trio.

OneRepublic - 'Pay That Toll'

O OneRepublic também aparece entre as novidades internacionais com "Pay That Toll", single lançado nesta sexta-feira, 28. A música tem 2 minutos e 47 segundos e já está disponível nas plataformas digitais.

Junior Lima - 'Labirinto'

Junior Lima apresenta "Labirinto", nova faixa que chega às plataformas nesta semana e amplia a atual fase solo do cantor.

Pabllo Vittar e Urias - 'Body Type'

Pabllo Vittar e Urias se unem em "Body Type", colaboração que vinha sendo antecipada pelas artistas nas redes sociais antes de chegar às plataformas.

Marina Sena - 'Taiobeiras (folha grande)'

Marina Sena apresenta "Taiobeiras (folha grande)", single lançado em 26 de agosto. O título faz referência à cidade mineira onde a cantora nasceu.

Pixote - 'Raio X'

O Pixote completa a seleção nacional da semana com "Raio X", novo single do grupo de pagode.