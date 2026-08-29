Leila Pereira entra no ranking das mulheres mais ricas do Brasil com patrimônio de R$ 4,9 bi

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, é a 15ª mulher mais rica do Brasil em 2026, de acordo com ranking divulgado pela revista Forbes nesta sexta-feira, 28. A empresária ocupa a 81ª posição na lista geral dos maiores patrimônios do país.

Segundo a publicação, a fortuna de Leila Pereira está estimada em R$ 4,9 bilhões. O valor representa um aumento em relação ao levantamento anterior da revista, quando o patrimônio da dirigente era calculado em R$ 4,4 bilhões.

A empresária construiu seu patrimônio principalmente por meio de negócios desenvolvidos ao lado do marido, José Roberto Lamacchia. O casal é proprietário da Crefisa, empresa de crédito pessoal para clientes negativados, e também da Faculdade das Américas (FAM), instituição de ensino fundada em 1998.

Investimentos no futebol e relação com o Palmeiras

Leila Pereira e José Roberto Lamacchia também possuem investimentos no futebol, com participação financeira no Palmeiras, clube paulista presidido pela empresária desde 2021.

As empresas ligadas à dirigente mantiveram o patrocínio máster do Palmeiras por aproximadamente uma década. O contrato foi encerrado em dezembro de 2024, quando o clube assinou um novo acordo de três anos com a Sportingbet para ocupar o espaço principal da camisa.

No ranking geral da Forbes, o primeiro lugar permanece com Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, com patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões. Entre as mulheres, a liderança pertence a Vicky Sarfati Safra, do Banco Safra, com fortuna calculada em R$ 130,6 bilhões.

A Forbes considera informações públicas para elaborar o ranking, incluindo participações em empresas listadas em bolsa, dados oficiais e processos de auditoria.

A revista informa que os valores apresentados podem não representar todo o patrimônio dos bilionários, já que determinados bens privados, como imóveis, obras de arte, aeronaves e embarcações, podem não ser considerados no cálculo.

As mulheres mais ricas do Brasil em 2026, segundo a Forbes