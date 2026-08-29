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Leila Pereira entra no ranking das mulheres mais ricas do Brasil com patrimônio de R$ 4,9 bi

Presidente do Palmeiras aparece no ranking da revista com patrimônio estimado em R$ 4,9 bilhões, impulsionado por negócios nos setores financeiro e educacional

Leila Pereira: Fortuna da presidente do Palmeiras cresceu em relação ao ano anterior, quando era estimada em R$ 4,4 bilhões (Alexandre Schneide/Getty Images)

Leila Pereira: Fortuna da presidente do Palmeiras cresceu em relação ao ano anterior, quando era estimada em R$ 4,4 bilhões (Alexandre Schneide/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 14h30.

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A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, é a 15ª mulher mais rica do Brasil em 2026, de acordo com ranking divulgado pela revista Forbes nesta sexta-feira, 28. A empresária ocupa a 81ª posição na lista geral dos maiores patrimônios do país.

Segundo a publicação, a fortuna de Leila Pereira está estimada em R$ 4,9 bilhões. O valor representa um aumento em relação ao levantamento anterior da revista, quando o patrimônio da dirigente era calculado em R$ 4,4 bilhões.

A empresária construiu seu patrimônio principalmente por meio de negócios desenvolvidos ao lado do marido, José Roberto Lamacchia. O casal é proprietário da Crefisa, empresa de crédito pessoal para clientes negativados, e também da Faculdade das Américas (FAM), instituição de ensino fundada em 1998.

Investimentos no futebol e relação com o Palmeiras

Leila Pereira e José Roberto Lamacchia também possuem investimentos no futebol, com participação financeira no Palmeiras, clube paulista presidido pela empresária desde 2021.

As empresas ligadas à dirigente mantiveram o patrocínio máster do Palmeiras por aproximadamente uma década. O contrato foi encerrado em dezembro de 2024, quando o clube assinou um novo acordo de três anos com a Sportingbet para ocupar o espaço principal da camisa.

No ranking geral da Forbes, o primeiro lugar permanece com Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, com patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões. Entre as mulheres, a liderança pertence a Vicky Sarfati Safra, do Banco Safra, com fortuna calculada em R$ 130,6 bilhões.

A Forbes considera informações públicas para elaborar o ranking, incluindo participações em empresas listadas em bolsa, dados oficiais e processos de auditoria.

A revista informa que os valores apresentados podem não representar todo o patrimônio dos bilionários, já que determinados bens privados, como imóveis, obras de arte, aeronaves e embarcações, podem não ser considerados no cálculo.

As mulheres mais ricas do Brasil em 2026, segundo a Forbes

  • Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra): R$ 130,6 bilhões
  • Luana Lopes Lara (Kalshi): R$ 13,4 bilhões
  • Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (Itaú Unibanco): R$ 11,9 bilhões
  • Mariana Voigt Schwartz Gomes (WEG): R$ 8,3 bilhões
  • Cristina Helena Junqueira (Nubank): R$ 8,1 bilhões
  • Neide Helena de Moraes: R$ 7,2 bilhões
  • Dora Voigt de Assis: R$ 6,7 bilhões
  • Lívia Voigt: R$ 6,7 bilhões
  • Vera Rechuslki: R$ 6,7 bilhões
  • Márcia Pascoal Marçal dos Santos: R$ 5,9 bilhões
  • Lia Maria Aguiar: R$ 5,7 bilhões
  • Regina Helena Scripilliti Velloso: R$ 5,4 bilhões
  • Amelie Voigt Trejes: R$ 5,2 bilhões
  • Maria Cristina Frias: R$ 5 bilhões
  • Leila Pereira: R$ 4,9 bilhões
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