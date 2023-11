Grammy 2024: prêmio tem Taylor Swift, SZA e Olivia Rodrigo como indicadas; veja a lista completa

Considerado o maior prêmio da indústria musical americana, o Grammy 2024 anunciou a lista dos indicados nesta sexta-feira, 10. Nomes como Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo, além da produção "Barbie" estão entre as finalistas ao prêmio.

Um dos destaques neste ano é a cantora SZA, que aparece no topo com nove indicações. Além dela, a figurinha carimbada na premiação, Taylor Swift, aparece em segundo com cinco indicações.

Uma das maiores bilheterias de 2023, "Barbie", teve duas indicações na categoria de "Melhor canção para obra audiovisual".

O Grammy 2024 ocorre no dia 4 de fevereiro na Arena Crypto.com, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Este ano, a lista foi predominantemente feminina.

Confira a lista de indicados ao Grammy 2024

Álbum do ano

'World Music Radio', Jon Batiste

'The Record', Boygenius

'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus

'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

'The Age of Pleasure', Janelle Monáe

'Guts', Olivia Rodrigo

'Midnights', Taylor Swift

'SOS', SZA

Gravação do ano

'Worship', Jon Batiste

'Not Strong Enough', Boygenius

'Flowers', Miley Cyrus

'What Was I Made For?', Billie Eilish

'On My Mama', Victoria Monét

'Vampire', Olivia Rodrigo

'Anti-Hero', Taylor Swift

'Kill Bill', SZA

Canção do ano

'A&W', Lana Del Rey

'Anti-Hero', Taylor Swift

'Butterfly', Crazy Town

'Dance the Night', Dua Lipa

'Flowers', Miley Cyrus

'Kill Bill', SZA

'Vampire', Olivia Rodrigo

'What Was I Made For?', Billie Eilish

Melhor performance pop solo

'Flowers', Miley Cyrus

'Paint the Town Red', Doja Cat

'What Was I Made For?', Billie Eilish

'Vampire', Olivia Rodrigo

'Anti-Hero', Taylor Swift

Melhor performance pop solo ou grupo

'Thousand Miles', Miley Cyrus e Brandi Carlile

'Candy Necklace', Lana Del Rey e Jon Batiste

'Never Felt So Alone', Labrinth e Billie Eilish

'Karma', Taylor Swift e Ice Spice

'Ghost in the Machine', SZA e Phoebe Bridgers

Melhor gravação de pop dance

'Baby Don't Hurt Me', David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray

'Miracle', Calvin Harris e Ellie Goulding

'Padam Padam', Kylie Minogue

'One in a Million', Bebe Rexha e David Guetta

'Rush', Troye Sivan

Melhor álbum de rock

'But Here We Are', Foo Fighters

'Starcatcher', Greta Van Fleet

'72 Seasons', Metallica

'This is Why', Paramore

'In Times New Roman...', Queens of the Stone Age

Melhor performance alternativa

'Belinda Says', Alvvays

'Body Paint', Arctic Monkeys

'Cool About It', Boygenius

'A&W', Lana Del Rey

'This Is Why', Paramore

Melhor álbum alternativo

'The Car', Arctic Monkeys

'The Record', Boygenius

'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

'Cracker Island', Gorillaz

'I Inside the Old Year Dying', PJ Harvey

Melhor performance de R&B

'Summer Too Hot', Chris Brown

'Back to Love', Robert Glasper featuring SiR e Alex Isley

'ICU', Coco Jones

'How Does It Make You Feel', Victoria Monét

'Kill Bill', SZA

Melhor álbum de R&B

'Girls Night Out', Babyface

'What I Didn't Tell You', Coco Jones

'Special Occasion', Emily King

'Jaguar 2', Victoria Monét

'Clear 2: Soft Life', Summer Walker

Melhor performance de rap melódico

'Sittin' on Top of the World', Burna Boy e 21 Savage

'Attention', Doja Cat

'Spin Bout U', Drake e 21 Savage

'All My Life', Lil Durk e J. Cole

'Low', SZA

Revelação do ano

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Melhor trilha sonora

'Barbie'

'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'

'Os Fabelmans'

'Indiana Jones e a Relíquia do Destino'

'Oppenheimer'

Melhor canção para obra audiovisual