Beyoncé e Taylor Swift: shows das cantoras impulsionam resultados da Live Nation

O sucesso de cantoras como Beyoncé e Taylor Swift, que fazem uma turnê mundial em 2023, impulsionaram os resultados trimestrais da Live Nation. A organizadora de shows e controladora da Ticketmaster registrou o que chamou de "trimestre mais forte de todos os tempos", informou a CNN News.

Com uma receita de US$ 8,3 bilhões durante o terceiro o trimestre de 2023, a Live Nation teve um aumento de 32% na comparação com mesmo período de 2022.

Mesmo com o ano se aproximando do fim, a Live Nation disse que caminha para um recorde neste ano. Conforme noticiou a CNN News, a empresa afirma ter registrado aumento anual de 17% e que já ultrapassou a quantidade total de ingressos vendidos em 2022 — até o momento foram 140 milhões.

Entre os shows mais procurados estão para os da Taylor Swift e da Beyoncé, informou a empresa a CNN. O marketplace de ingressos Ticketmaster, que pertence a Live Nation, registrou em seu último trimestre aumento de 57% para US$ 833 milhões. Anualmente, o marketplace viu um aumento de 22% na venda de ingressos.

Gisele Bündchen, Shaquille O'Neil, Tom Brady: Conheça famosos que tiveram perdas com a FTX e ainda são alvo de ação

Para 2024, a Live Nation informou a CNN que espera repetir o feito de 2023. A empresa disse que metade dos shows programados para 2024 são para grande público e com tendência de dois dígitos em relação ao ano anterior.

No entanto, segundo o Wall Street Journal, a empresa se tornou alvo de investigações. O Departamento de Justiça americano tenta entender se acordos da empresa para reservar espaços de eventos limitam a capacidade dos locais de trabalhar com outros serviços de bilheteira.