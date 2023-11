Taylor Swift: veja as músicas do provável setlist dos shows no Brasil

Os fãs de Taylor Swift no Brasil já estão contando os dias para os shows da cantora com a "The Eras Tour". Serão três apresentações em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

A ocasião é especial por ser a primeira vez que Taylor traz uma turnê mundial para cá. Em The Eras Tour, a norte-americana conta com um setlist que abrange vários de seus sucessos. Muitas dessas canções a consolidaram como uma estrela da música Pop e emocionaram os fãs por muitos anos.

Por enquanto, Taylor apresentará pelo menos 45 canções em cada show, com duração de 3h15. Ela também pretende deixar o público eufórico com duas músicas surpresa que serão apresentadas em piano.

Quando ocorrem os shows de Taylor Swift?

Nesta semana, Taylor Swift desembarca no Rio de Janeiro para os shows nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Engenhão (Estádio Nilton Santos), na zona norte da cidade.

Em seguida, a cantora vai para São Paulo, onde se apresenta nos dias 24, 25 e 26 de novembro, no Allianz Parque, na zona oeste da capital.

Ainda é possível comprar ingressos para os shows de Taylor Swift?

Segundo os organizadores do evento, mais de 300 mil ingressos para os shows do The Eras Tor foram vendidos e todas as entradas para cada apresentação estão esgotadas.

Os preços variam entre R$190 (Cadeira superior – meia) e R$1.050 (Pista premium – inteira), além dos pacotes VIP que chegaram a R$2.250 em São Paulo.

Setflist