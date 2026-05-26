Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Switch 2 está fracassando? Nintendo revisa planos e projeções

A empresa havia anunciado uma produção de 16,5 milhões de unidades para o ano fiscal de 2026, mas agora tem outra meta

Ramana Rech
Ramana Rech

Redatora

Publicado em 26 de maio de 2026 às 14h23.

Última atualização em 26 de maio de 2026 às 14h24.

A Nintendo solicitou que fornecedores e parceiros produzam 20 milhões de unidades dos consoles Switch 2 no ano até março. A nova marca está 20% acima do que a empresa havia projetado anteriormente neste mês, de 16,5 milhões de consoles. O plano, porém, não é final e ainda pode haver revisões.

Desde o lançamento em junho, o Switch 2 já vendeu 17,37 milhões de unidades, o que corresponde ao melhor desempenho de um hardware no início das vendas da história da Nintendo.

Apesar disso, as vendas não atingiram o nível esperado, o que levou ao anúncio de redução da produção. Por outro lado, o novo cronograma de 20 milhões de unidades demonstra que a empresa está confiante em sua capacidade de impulsionar as vendas de Switch 2 com a próxima linha de jogos.

A empresa anunciou ainda, neste mês, um aumento global dos valores do Switch 2 em razão do aumento do custo de chip de memória, bastante buscado pela indústria de inteligência artificial e que tem sofrido consequências das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

No mercado brasileiro, a Nintendo ainda não informou qual será o novo preço do Switch 2, mas nos Estados Unidos ele passará de US$ 449,99 para US$ 499,99.

A concorrente da Nintendo, a Sony, também tem enfrentado pressão sobre as margens pela falta de chips e pode ter queda de lucro pelos investimentos feitos no PlayStation 5. Mas a companhia encerrou o último trimestre com queda nas vendas do videogame. Foram 1,5 milhão de unidades comercializadas no terceiro trimestre, uma queda de 46% em comparação com o mês anterior.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:NintendoJogosVendas

Mais de Tecnologia

O que acontece com seus dados quando você morre? Entenda o que é herança digital e como protegê-la

Como evitar delay na transmissão da Copa do Mundo e não ouvir o gol pelo vizinho

Televisão para Copa do Mundo: valores, modelos mais avançados e maiores para assistir aos jogos

Plataforma completa 10 anos com 3 milhões de jogadores na base e parceria com Intel e Netflix

Mais na Exame

Brasil

PF: Castro e Vorcaro tiveram encontros antes de investimentos do Rioprevidencia no Master

Casual

Exclusivo: JHSF leva marcas internacionais ao interior paulista

Esporte

Veja quando e contra quem será o próximo jogo de João Fonseca em Roland Garros

Pop

Mariah Carey No Brasil: todos os anos ela ganha R$ 16,5 milhões com hit de Natal