O Switch 2 está fracassando? Nintendo revisa planos e projeções

A Nintendo solicitou que fornecedores e parceiros produzam 20 milhões de unidades dos consoles Switch 2 no ano até março. A nova marca está 20% acima do que a empresa havia projetado anteriormente neste mês, de 16,5 milhões de consoles. O plano, porém, não é final e ainda pode haver revisões.

Desde o lançamento em junho, o Switch 2 já vendeu 17,37 milhões de unidades, o que corresponde ao melhor desempenho de um hardware no início das vendas da história da Nintendo.

Apesar disso, as vendas não atingiram o nível esperado, o que levou ao anúncio de redução da produção. Por outro lado, o novo cronograma de 20 milhões de unidades demonstra que a empresa está confiante em sua capacidade de impulsionar as vendas de Switch 2 com a próxima linha de jogos.

A empresa anunciou ainda, neste mês, um aumento global dos valores do Switch 2 em razão do aumento do custo de chip de memória, bastante buscado pela indústria de inteligência artificial e que tem sofrido consequências das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

No mercado brasileiro, a Nintendo ainda não informou qual será o novo preço do Switch 2, mas nos Estados Unidos ele passará de US$ 449,99 para US$ 499,99.

A concorrente da Nintendo, a Sony, também tem enfrentado pressão sobre as margens pela falta de chips e pode ter queda de lucro pelos investimentos feitos no PlayStation 5. Mas a companhia encerrou o último trimestre com queda nas vendas do videogame. Foram 1,5 milhão de unidades comercializadas no terceiro trimestre, uma queda de 46% em comparação com o mês anterior.